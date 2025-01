Stack Overflow is stervende: wordt het vervangen door AI?

In 2009 werden er grofweg 30.000 vragen per maand gesteld op het toen nog piepjonge Stack Overflow. Het forum voor developers is weer teruggezakt naar beneden dat niveau. Wat is er gebeurd?

Stack Overflow geldt als een belangrijke bron voor ontwikkelaars. Wie in de knel komt bij het programmeren, ontdekt regelmatig dat het pijnpunt al jaren eerder is aangekaart door een ander en is opgelost door een Stack Overflow-bezoeker. Deze organisch gegroeide knowledge base is een goudmijn gebleken voor AI: deals met GitHub, Google en OpenAI hebben eigenaar Prosus (Nederlands, overigens) van een extra zakcentje voorzien.

Maar nu is het forum “werkelijk stervende”, zoals een prominente Stack Overflow-gebruiker het illustreert, gepaard met zorgwekkende gebruikersstatistieken. Het aantal vragen, het levensbloed van de site, is al sinds een laatste piek in 2020 aan het afnemen op maandbasis. Veel gebruikers leggen de schuld bij AI.

Nekt AI de hulp van echte mensen?

Een kernregel van Stack Overflow is dat er geen AI-gegenereerde antwoorden zijn toegestaan. Zo zouden gebruikers moeten rekenen op betrouwbaar, door mensen gecheckt advies. Daarnaast ‘vergiftigt’ het niet de data die het developerforum huisvest en kan doorverkopen aan AI-spelers. Zelf omschrijft Stack Overflow zijn nieuwe businessmodel als ‘Knowledge-as-a-Service’, een vergelijkbaar concept met de schat aan informatie die ook Reddit en The Associated Press beschikbaar stellen. De discutabele aard van sommige antwoorden terzijde: het lijkt erop dat de knowledge base steeds minder zal worden uitgebreid. Dit voorkomt op den duur dat Stack Overflow nog iets te verkopen heeft.

Is dit alles te danken aan het feit dat developers hun vragen elders stellen? GitHub Copilot is al sinds 2021 beschikbaar, terwijl oplossingen als Devin beloven een volwaardige AI-software engineer te bieden. Daarbovenop is de hardste daling in het aantal Stack Overflow-vragen te zien sinds de release van ChatGPT in november 2022. Kortom: developers kunnen nu terecht bij GenAI-tools van allerlei soorten en maten die nagenoeg direct antwoord geven op elke vraag, en dat regelmatig doen op basis van Stack Overflow-informatie.

Andere problemen

Toch trekken verschillende gebruikers in twijfel dat AI de boosdoener is. Allereerst is de val van Stack Overflow al eerder gedetecteerd, luttele maanden na de introductie van ChatGPT. Daarnaast is de drastische afname in het aantal vragen al in 2020 ingezet, voordat er GenAI-tooling was voor developers.

De perikelen lijken volgens gebruikers van een zeer menselijke aard. Omdat het forum trachtte objectieve antwoorden te bieden, is er geen ruimte voor een mening of aanbeveling. Dit is al jaren het geval. Echter ervaren bezoekers een teloorgang in het niveau van de communicatie. Er zou een vijandigheid heersen tegen vragen, iets dat op voorhand klinkt als de nekslag voor een succesvol Q&A-forum. Respondenten zouden regelmatig elitair en toxisch zijn, zoals in een discussie in 2023 over de teloorgang van Stack Overflow al beweerd werd.

Er is overigens niet echt een alternatief. Discussies op GitHub zijn gedecentraliseerd, hoewel ook populair en voorzien van goede raad. Reddit zou de functie van Stack Overflow over kunnen nemen, maar bundelt haar krachten niet door een grote variëteit aan subfora met verschillende populariteitsniveaus. Ook is er geen traditie zoals de jaarlijkse Stack Overflow Developer Survey, waar de (verdere) groei van Rust en Python de afgelopen jaren goed in kaart werd gebracht.

Kortom: Stack Overflow is op zijn retour. Velen zagen de overname van 2021 als een teken aan de wand, wanneer populaire community-managers al waren ontslagen en de site zich meer zou hebben gericht op enterprise-spelers. Eén ervaren gebruiker vergelijkt de ondergang van het forum met die van de langzame dood van de Sovjet-Unie, en ziet een vergelijkbare dynamiek: “Voor [Stack Overflow] lijkt het erop dat het stierf in 2019 en in 2026 zal sluiten (in het beste geval).”

