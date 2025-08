Apple wil investeren om AI-achterstand in te halen

Apple CEO Tim Cook (foto) gaf donderdag aan dat zijn bedrijf bereid is meer uit te geven om de achterstand op concurrenten in kunstmatige intelligentie in te halen. Dit door meer datacenters te bouwen of een grotere speler in de sector over te nemen.

Apple heeft moeite om gelijke tred te houden met concurrenten zoals Microsoft en Google. Die bedrijven trokken honderden miljoenen gebruikers aan met hun AI-aangedreven chatbots en assistenten. Die groei kwam volgens Reuters echter tegen een hoge prijs. Google is van plan om volgend jaar $85 miljard uit te geven en Microsoft is op schema om meer dan $100 miljard uit te geven, voornamelijk aan datacenters. Die bestedingen kennen een keerzijde. Aandeelhouders reageren regelmatig huiverend op de hoge kosten van de ontwikkeling van AI.

Apple koos een andere strategie. Het bedrijf leunde vooral op externe datacenterproviders om een deel van zijn cloud computing-werk af te handelen. En ondanks een samenwerking met ChatGPT-maker OpenAI voor bepaalde iPhone-functies, probeerde het bedrijf veel van zijn AI-technologie intern te ontwikkelen. Denk daarbij aan verbeteringen aan Siri. De resultaten waren wisselvallig. Zo stelde het bedrijf de verbeteringen aan Siri uit tot volgend jaar.

Geen grote overnames

Tijdens een conference call na de financiële resultaten van Apple over het derde kwartaal, merkten analisten op dat Apple historisch gezien geen grote overnames heeft gedaan en vroegen zich af of het bedrijf een andere benadering zou kiezen om zijn AI-ambities na te jagen. CEO Cook antwoordde dat het bedrijf dit jaar al zeven kleinere bedrijven heeft overgenomen en openstaat voor het kopen van grotere bedrijven.

Volgens Cook staat Apple open voor fusies en overnames die de routekaart versnellen. Apple zou daarbij niet vastzitten aan een bepaalde grootte van een bedrijf, hoewel de bedrijven die zijn onderneming tot nu toe dit jaar overnam klein van aard zijn.

Die koerswijziging heeft een reden. De tientallen miljarden dollars per jaar die het van Google ontvangt als betaling om de standaardzoekmachine op iPhones te zijn, kunnen teniet worden gedaan door Amerikaanse rechtbanken in het mededingingsproces tegen Google. Dit, terwijl startups zoals Perplexity in gesprek zijn om te proberen Google te vervangen met een AI-aangedreven browser die veel zoekfuncties zou overnemen.

Apple-topmensen hebben in de rechtszaal gezegd dat zij overwegen de Safari-browser van het bedrijf te herstructureren met AI-aangedreven zoekfuncties. Bloomberg News meldde dat Apple-topmensen nadenken over de overname van Perplexity.

Apple zei donderdag ook dat het van plan is meer te besteden aan datacenters, een gebied waarop het doorgaans een paar miljard dollar per jaar uitgeeft. Apple gebruikt momenteel zijn eigen chipontwerpen om AI-verzoeken af te handelen met privacycontroles die compatibel zijn met de privacyfuncties op zijn apparaten.