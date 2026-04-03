Cursor vernieuwt platform met focus op autonome AI-agents

Cursor heeft een nieuwe versie van zijn ontwikkelomgeving aangekondigd waarin AI een centralere rol speelt. Met Cursor 3 introduceert het bedrijf een werkomgeving die is ingericht op het samenwerken met zogeheten agents, systemen die zelfstandig code kunnen schrijven, aanpassen en testen.

De update markeert een verdere verschuiving in softwareontwikkeling, waarbij ontwikkelaars minder handmatig programmeren en vaker sturen op het werk van AI-systemen. Volgens de makers van Cursor bevindt de sector zich in een fase waarin meerdere agents parallel werken aan verbeteringen in codebases. Tegelijkertijd zijn ontwikkelaars nog veel tijd kwijt aan het coördineren van die systemen en het beheren van verschillende tools en interfaces.

Cursor, ontwikkeld door Anysphere, heeft volgens externe berichtgeving meer dan 3 miljard dollar aan financiering opgehaald van onder meer Nvidia en Google. Het platform combineert eigen AI-modellen met externe modellen zoals Claude om programmeertaken te automatiseren, van het bouwen van functionaliteit tot het opsporen van fouten.

Cursor 3 moet versnipperde workflows verminderen door een uniforme werkomgeving te bieden. De interface is opnieuw ontworpen en draait om agents. Meerdere repositories en werkruimtes worden samengebracht in één overzicht, zodat ontwikkelaars en AI-systemen tegelijk aan verschillende projecten kunnen werken.

Natuurlijke taal wordt ingang voor codegeneratie

Een belangrijk onderdeel is de introductie van een chatbotachtige interface. Ontwikkelaars beschrijven in natuurlijke taal welke functionaliteit ze willen bouwen en kiezen welk model de taak uitvoert. Het systeem genereert vervolgens code en visuele output zoals screenshots en demonstraties. Volgens SiliconANGLE meldt Cursor dat hiermee sneller gecontroleerd kan worden of de code werkt zoals verwacht.

De architectuur maakt gebruik van meerdere agents die gelijktijdig taken uitvoeren. Een deel draait in de cloud en kan met extra rekenkracht taken parallel verwerken. Andere agents draaien lokaal, zodat ontwikkelaars code direct kunnen inspecteren, aanpassen en testen.

Cursor 3 maakt het mogelijk om tussen die omgevingen te schakelen. Code kan in de cloud worden gegenereerd en lokaal worden aangepast, of andersom in de cloud blijven draaien wanneer een gebruiker offline gaat. Volgens het bedrijf is het eigen model Composer 2 geoptimaliseerd voor dit soort workflows.

Nieuw is ook een functie waarmee gebruikersinterfaces aangepast kunnen worden via natuurlijke taal. In Design Mode selecteren ontwikkelaars elementen en beschrijven wijzigingen, waarna agents deze automatisch doorvoeren.

Daarnaast toont Cursor per taak een overzicht van stappen, inclusief uitleg, foutmeldingen en visuele feedback. Ontwikkelaars kunnen op basis daarvan bijsturen met aanvullende instructies.

Gebruikers kunnen opdrachten naar meerdere AI-modellen tegelijk sturen en de beste output kiezen. Ook is de workflow rond codebeheer aangepast, met een vernieuwde weergave van verschillen en snellere beoordeling van wijzigingen.