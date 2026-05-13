SAP lanceert Joule Work: de AI-chatbot die vragen omzet in actie

SAP heeft Joule Work geïntroduceerd, een intelligente AI-werkplek die begrijpt wat de SAP-gebruiker vraagt en dit omzet in actie. Joule Work heeft veel weg van Claude en Gemini, maar dan binnen het SAP-ecosysteem. Medewerkers geven in gewone taal aan wat ze willen bereiken in Joule Work en vervolgens wordt die vraag doorgezet naar de juiste Joule Assistants en Agents die zorgen voor de uitvoering. Joule Work is beschikbaar als webclient, desktop- en mobiele app maar integreert ook binnen bestaande applicaties als Microsoft Teams en Slack.

SAP heeft tijdens Sapphire 2026 Joule Work aangekondigd, een nieuwe AI-chatbot die gebruikersvragen en intentie centraal stelt. Dit gaat een stap verder dan een eenvoudige chatbot of copilot. Joule Work is de gebruikerscomponent van de bredere Joule-oplossing en brengt SAP- en niet-SAP-systemen samen in één interface.

Medewerkers hoeven niet langer zelf door meerdere applicaties te navigeren om informatie te verzamelen of taken te coördineren. Ze geven in gewone taal aan wat ze willen bereiken, waarna Joule het werk organiseert en uitvoert. Joule Work past zich in real time aan op basis van die intentie. Eerder kondigde SAP het Business AI platform aan, als het AI-besturingssysteem voor alle SAP Business AI-oplossingen, waarop Joule Work voortbouwt.

Joule Assistants coördineren het werk

Centraal in Joule Work staan de Joule Assistants: AI-teamleden die per functiegebied zijn georganiseerd. Ze begrijpen de context van een organisatie, sturen Joule Agents aan en automatiseren complexe taken, dit alles om de medewerkers te ondersteunen.

De werkplek is beschikbaar als cloudgebaseerde webclient, desktop-app en mobiele app. De desktop-app draait lokaal en heeft toegang tot bestanden, e-mail en documenten op de machine van de gebruiker, handig voor taken als het analyseren van data of het opstellen van documenten op basis van lokale bronnen.

Stembesturing via LiveKit en open protocollen

SAP kondigde ook een samenwerking aan met LiveKit voor intelligente spraakondersteuning in Joule. Hiermee kunnen SAP-klanten real-time spraakmogelijkheden inzetten, ook op locaties waar werken via een toetsenbord niet praktisch is. Dat maakt Joule bereikbaar voor medewerkers in productieomgevingen of buitendienst.

Joule Work ondersteunt daarnaast het Model Context Protocol (MCP) en het Agent2Agent (A2A)-protocol voor integratie met tools en agents van derde partijen.

Beschikbaarheid

Joule Work is nu beschikbaar voor deelnemers aan het SAP Early Adopter Care-programma. De algemene beschikbaarheid staat gepland voor H2 2026.