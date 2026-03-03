Jaaromzet AI-codeerhulp Cursor bereikt 2 miljard dollar

AI-codingstartup Cursor heeft in februari een jaarlijkse omzet van meer dan 2 miljard dollar bereikt.

Dat meldt Bloomberg op basis van een ingewijde. Volgens deze bron is de omzet op jaarbasis in de afgelopen drie maanden verdubbeld, wat wijst op een uitzonderlijk sterke groeiversnelling voor het vier jaar oude bedrijf.

De publicatie lijkt niet toevallig getimed. Vorige week ontstond op sociale media discussie over een mogelijke groeivertraging bij Cursor. Berichten op X suggereerden dat het momentum van de AI-codeerassistent zou afnemen, mede doordat enkele prominente individuele ontwikkelaars overstapten naar concurrerende tools, met name Claude Code van Anthropic. Tegen die achtergrond onderstreept het nieuwe omzetcijfer dat het bedrijf financieel juist stevig doorgroeit.

Volgens Bloomberg is circa 60 procent van de omzet inmiddels afkomstig van zakelijke klanten. Dat markeert een duidelijke strategiewijziging. Cursor, opgericht in 2022, richtte zich aanvankelijk vooral op individuele ontwikkelaars. De oplossing genereert code op basis van natuurlijke taal, bijvoorbeeld wanneer een ontwikkelaar beschrijft welke functionaliteit hij wil bouwen.

In het afgelopen jaar is de focus echter verschoven naar grotere ondernemingen. Die enterprise-klanten nemen meer licenties af en blijven doorgaans langer klant dan individuele gebruikers. Hoewel sommige kleinere startups en zelfstandige ontwikkelaars zijn overgestapt naar Claude Code, dat als scherper geprijsd wordt gezien, lijkt dat verloop te worden gecompenseerd door grotere contracten bij bedrijven.

Investeerders zetten miljarden in op Cursor

TechCrunch vult aan dat Cursor bij de laatste financieringsronde in november werd gewaardeerd op 29,3 miljard dollar. Daarbij haalde het bedrijf 2,3 miljard dollar op in een investeringsronde die mede werd geleid door Accel en Coatue. Daarmee behoort Cursor tot de meest waardevolle AI-startups in de Verenigde Staten.

De concurrentie in de markt voor AI-ondersteunde softwareontwikkeling neemt ondertussen snel toe. Naast Claude Code van Anthropic probeert ook OpenAI marktaandeel te winnen met zijn codeeroplossing Codex. Daarnaast zijn er gespecialiseerde spelers zoals Replit, Cognition en het Zweedse Lovable die inzetten op AI-gedreven ontwikkeltools.

Cursor zelf heeft niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar. De combinatie van een snel groeiende enterprise-omzet en een steeds competitievere markt suggereert dat de strijd om dominantie in AI-coding voorlopig alleen maar intensiever zal worden.