WSO2 breidt Agent Fabric uit met ThunderID en forward deployed engineers

WSO2 heeft een reeks uitbreidingen aangekondigd voor zijn Agent Fabric-platform. Het bedrijf introduceert ThunderID, een open-source IAM-stack voor AI-agents, en lanceert een Forward Deployed Engineering-model om complexe enterprise-implementaties te versnellen.

WSO2 positioneert Agent Fabric als infrastructuurlaag voor wat het bedrijf de ‘agentic enterprise’ noemt: een omgeving waarin AI-agents autonoom opereren over applicaties, API’s, workflows, identiteiten en data. Eerder kondigde WSO2 al Agent Manager aan, een open control plane voor AI-agents. Dat fundament wordt nu verder uitgebouwd met concrete tools voor identity, integratie en deployment.

“De uitdaging voor bedrijven is tegenwoordig niet alleen het bouwen van AI-agents, maar ook het verantwoord en op grote schaal operationeel maken ervan”, stelt CEO Dr. Sanjiva Weerawarana. Dat vertaalt zich in nieuwe mogelijkheden voor delegated access, asynchrone authenticatie en identiteitsbeheer voor niet-menselijke entiteiten.

ThunderID: IAM voor het post-quantum tijdperk

ThunderID is een Go-gebaseerde identity runtime voor AI-agents en gedecentraliseerde identiteiten. De stack is cloud-native, GitOps-gestuurd en wordt post-quantum cryptography-ready. WSO2 draagt het project bij aan de OpenWallet Foundation (OWF). Daarnaast werkt WSO2 samen met het IIIT-B via het MOSIP-initiatief om het open-source eSignet-platform te versterken op basis van ThunderID.

Op integratievlak lanceert WSO2 Integrator 5.0, dat conversieonele development, agent-ondersteunde automatisering en verbeterde observability voor GenAI-workloads samenvoegt in één omgeving.

Forward Deployed Engineering en cloudpartnerschappen

Nieuw is ook het Forward Deployed Engineering (FDE)-model, waarbij WSO2-engineers direct bij strategische klanten werken aan de implementatie van agentic architecturen. Het model combineert expertise op het gebied van API-management, integratie, identity en AI. Parallel meldt WSO2 een partnerschap met LTM voor enterprise AI-transformatie.

Voor deployment introduceert WSO2 flexibele omgevingen die SaaS, private cloud, public cloud, hybrid en on-premises ondersteunen. OpenChoreo 1.1, nu een CNCF Sandbox-project, is algemeen beschikbaar. In april lanceerden SUSE en WSO2 al een AI-Native Platform Engineering Stack op basis van SUSE Rancher Prime en OpenChoreo. Op cloudgebied behaalde WSO2 de AWS ISV Accelerate-status en een Cloud Solution Designation for Financial Services bij Microsoft.

