Trustoo transformeert de lokale markt: AI-gedreven matchmaker zet nieuwe standaard voor dienstverlening

Het platform Trustoo, dat consumenten verbindt met lokale dienstverleners, kondigt een ingrijpende technologische verschuiving aan. Met de lancering van een nieuwe, AI-gedreven zoekfunctionaliteit wil het bedrijf de ‘black box’ van de lokale dienstverlening definitief openbreken. Waar traditionele zoekmachines en generatieve AI-modellen vaak tekortschieten in de verificatie van data, claimt Trustoo met zijn unieke dataset de kwaliteit van de match tussen consument en vakman naar een nieuw niveau te tillen.

Van ‘black box’ naar transparante marktplaats

De oorsprong van Trustoo ligt in een frustratie over het bestaande online advertentiemodel voor het mkb. Oprichters Lars Freriks en Pieter Westerhuis zagen hoe de traditionele leadgeneratie was verworden tot een ondoorzichtig proces waarbij aanvragen zonder enige controle werden doorverkocht. “Het doel was vanaf het begin om de markt van lokale dienstverlening transparant te maken,” aldus de oprichters.

Het platform is inmiddels uitgegroeid tot een ‘business engine’ die bijna honderd werknemers telt, inclusief een team in Berlijn. De kern van het succes is een gecureerde lijst van bedrijven die worden beoordeeld op basis van harde criteria zoals keurmerken, garanties en reviews.

AI als filter op een unieke dataset

Terwijl veel techbedrijven AI zien als een vervanging van menselijke expertise, positioneert Trustoo de technologie als een krachtig filter bovenop hun bestaande, gevalideerde dataset. Volgens medeoprichter Pieter Westerhuis is de kwaliteit van de onderliggende data hierbij de doorslaggevende factor. “Een Large Language Model (LLM) kan hallucineren,” legt hij uit. “Maar als je die technologie koppelt aan onze gevalideerde en gecureerde dataset, haal je de onbetrouwbaarheid weg”.

Trustoo beschikt over specifieke data waar bekende LLM’s zoals Gemini geen toegang toe hebben, waaronder administratieve informatie van de KvK en, cruciaal, de actuele beschikbaarheid van vakmensen.

Nieuwe AI-zoekfunctie voor de perfecte match

De nieuwste innovatie van het platform stelt consumenten in staat om via een geavanceerde AI-interface zeer specifieke zoekopdrachten in te voeren. In plaats van te filteren op algemene categorieën, kunnen gebruikers hun klus tot in de kleinste details beschrijven. De AI analyseert deze behoeften en doorzoekt de Trustoo-database om de match te vinden die hier het best op aansluit.

Deze ontwikkeling moet de ‘informatieovervloed’ van het internettijdperk temmen, waarbij consumenten vaak uren kwijt zijn aan het vergelijken van honderden lokale bedrijven met uiteenlopende tarieven en expertise. De AI-functie reduceert dit proces tot seconden, waarbij direct de meest geschikte top 10 wordt gepresenteerd.

De co-pilot voor het mkb

De ambities van Trustoo reiken verder dan alleen de zoekervaring van de consument. Voor de ondernemer fungeert het platform als een volledige marketing- en administratiehub. Veel mkb-ondernemers kampen met de druk om na hun reguliere werkdag urenlang leads op te volgen en offertes op te stellen.

Trustoo implementeert hiervoor een AI-assistent die fungeert als een persoonlijke ‘co-pilot’. Deze tool kan het eerste klantcontact en het maken van offertes bijna volledig automatiseren, gebaseerd op de historische reactiestijl van het specifieke bedrijf. Westerhuis benadrukt wel: “De ondernemer blijft altijd in controle en kan met een paar klikken alle berichten checken en aanpassen”.

Toekomstvisie: een Europees ‘household brand’

De technologische versnelling is onderdeel van een bredere groeistrategie. Met een mentaliteit van ‘gewoon uitproberen’ en een focus op ervaren experts binnen het eigen team, willen Freriks en Westerhuis Trustoo laten uitgroeien tot een ‘household brand’ in heel Europa.

“We zijn nog niet op de helft van wat we als product kunnen bereiken,” zegt Westerhuis ambitieus. “We kunnen nog makkelijk tien of twintig keer over de kop”. Of de consument nu zoekt via een traditionele zoekmachine of een nieuw AI-interface, Trustoo wil de onmisbare schakel blijven tussen kwalitatief vakmanschap en de lokale vraag.

