Ondersteun kritieke workloads met all-NVMe active-active storage voor non-stop bedrijfsvoering 

De bedrijfsinfrastructuur heeft een keerpunt bereikt waarop geplande downtime, onderhoudsonderbrekingen en prestatieverlies niet langer acceptabel zijn.

Moderne workloads vereisen continue beschikbaarheid, ultralage latentie, sterke beveiliging en efficiënte datareductie als basisvereisten. AI-pipelines, analytics en transactionele systemen zijn nu afhankelijk van een altijd actieve infrastructuur.

Storage is geëvolueerd van passieve infrastructuur naar een essentiële factor voor de continuïteit en prestaties van applicaties. De PAS7700 is ontworpen voor deze verschuiving in de verwachtingen van bedrijven.

Wanneer storage een risico wordt

In alle sectoren heeft een verstoring van de storage directe operationele gevolgen. In de halfgeleiderindustrie en geavanceerde productie kunnen zelfs korte onderbrekingen de productie beïnvloeden. In AI-omgevingen kunnen latentie of dataverlies training en inferentie verstoren. In gereguleerde sectoren zijn continue toegang en consistentie verplicht.

Naarmate workloads steeds data-intensiever worden, is storage nauw verbonden met operationele continuïteit. Traditionele architecturen hebben moeite om bij te blijven: active-passive modellen benutten de capaciteit onvoldoende, onderhoud vereist vaak downtime en schaalbaarheid kan verstoringen veroorzaken. Dit leidt tot een toenemend operationeel risico dat moderne bedrijven niet langer kunnen opvangen in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door AI-gedreven en altijd actieve workloads.

Een andere benadering van beschikbaarheid

De PAS7700 maakt gebruik van een gelaagde beschikbaarheidsarchitectuur die is ontworpen om continue werking te garanderen over de hardware-, systeem- en datatoegangslaag heen.

Een dual active-active controllerontwerp zorgt ervoor dat beide controllers tegelijkertijd werken en workloads parallel verdelen. Dit wordt versterkt door redundante stroom-, koelings- en I/O-paden om single points of failure te elimineren.

De dataintegriteit wordt beschermd door RAID-TP en SSD-cachebescherming. Continue connectiviteit wordt gehandhaafd via IP-failover en multipath I/O (MPIO) in iSCSI-, FC- en NVMe-oF-omgevingen.

Op systeemniveau maken SMB persistent handles, NFS lock recovery en rolling updates onderhoud mogelijk zonder onderbreking van de dienstverlening.

Prestaties gebouwd voor veeleisende workloads

De PAS7700 is een volledig NVMe-platform dat is ontworpen voor een consistente lage latentie en hoge doorvoer bij langdurige belasting.

Met dubbele AMD EPYC-processors, tot 1 TB geheugen, ondersteuning voor NVMe over Fabrics, 100GbE-netwerken en Fibre Channel-connectiviteit levert het tot 2 miljoen IOPS (4K willekeurige leesbewerkingen) en 30 GB/s sequentiële doorvoer.

Dit maakt het tot een fundamenteel platform voor AI, data-intensieve analyses, virtualisatie en bedrijfskritische enterprise-applicaties waarbij de voorspelbaarheid van prestaties direct van invloed is op de bedrijfsresultaten.

Uniform werkplatform

In bedrijfsomgevingen worden diverse workloads tegelijkertijd uitgevoerd, waaronder file services, virtuele machines, databases en containers.

De PAS7700 consolideert SAN en NAS in één platform en ondersteunt iSCSI-, NVMe oF-, SMB- en NFS-protocollen. Dit vermindert de fragmentatie van de infrastructuur en zorgt tegelijkertijd voor consistente prestaties en beschikbaarheid voor alle workloads.

Schaalbaarheid zonder onderbrekingen

De PAS7700 is ontworpen voor continue groei en kan worden geschaald tot 216 NVMe SSD’s verspreid over uitbreidingsunits, waarmee een ruwe capaciteit van 1,65 PB en een effectieve capaciteit van maximaal ~8,25 PB wordt bereikt met behulp van datareductietechnologieën.

Capaciteitsuitbreiding, poolgroei en provisioning zijn zo ontworpen dat ze plaatsvinden zonder onderbreking van de dienstverlening, wat de operationele continuïteit op lange termijn ondersteunt.

Securityarchitectuur met DSM Enterprise

De PAS7700 maakt gebruik van DSM Enterprise om gelaagde beveiliging te bieden op het gebied van toegangscontrole, versleuteling en databescherming.

Toegang wordt beveiligd via MFA/2FA, gedetailleerde machtigingen en netwerkafscherming. Voor de bescherming van data-at-rest ondersteunt het systeem zowel softwaregebaseerde volume-encryptie als hardwaregebaseerde Self-Encrypting Drives (SED’s). SED’s bieden het hoogste beschermingsniveau door encryptie direct in de schijf af te handelen, onafhankelijk van het besturingssysteem.

De NVMe SSD’s van Synology ondersteunen ook SED-functionaliteit, waardoor hardwaregebaseerde versleuteling mogelijk is in de volledig NVMe-architectuur. De PAS7700 ondersteunt beide versleutelingsmethoden, waardoor gelaagde security mogelijk is, afhankelijk van de vereisten.

Ten slotte bieden onveranderlijke snapshots, WriteOnce-mappen en replicatie bescherming tegen ransomware en garanderen ze herstelbaarheid.

Een nieuwe kijk op on-premises infrastructuur

On-premises storage blijft essentieel voor latentiegevoelige, soevereine en kostgedreven omgevingen, maar de verwachtingen zijn aanzienlijk veranderd.

Moderne infrastructuur moet cloud-achtige eenvoud combineren met prestaties en security op bedrijfsniveau. De PAS7700 sluit aan bij deze verschuiving via drie pijlers:

Beschikbaarheid : continue toegang tot het systeem en de data

: continue toegang tot het systeem en de data Prestaties : consistente werking met lage latentie onder belasting

: consistente werking met lage latentie onder belasting Beveiliging: gelaagde bescherming en immutable data waarborgen

Samen definiëren deze drie pijlers de PAS7700 als een uniforme architectuur voor een altijd beschikbare, AI-ready enterprise infrastructuur.

Storage als strategische basis

Storage met hoge beschikbaarheid is niet langer een premiumoptie die voorbehouden is aan de grootste organisaties. Het is nu een basisvereiste voor elk bedrijf waar datatoegang de basis vormt voor de bedrijfsvoering.

De vragen die organisaties stellen, zijn daarom verschoven: niet alleen hoeveel storageruimte er beschikbaar is, maar ook wat er gebeurt als een controller uitvalt, of systemen zonder downtime kunnen worden bijgewerkt en hoe gemakkelijk de capaciteit kan worden geschaald zonder verstoring van de architectuur. Met de PAS7700 speelt Synology in op deze vereisten door middel van een uniforme aanpak van beschikbaarheid, prestaties en security, waarbij storage wordt gepositioneerd als een echte operationele basis in plaats van als achtergrondinfrastructuur.

Vanuit kostenoogpunt is deze aanpak ook bedoeld om het langetermijnbezit te vereenvoudigen door de operationele complexiteit te verminderen en de noodzaak van gefragmenteerde puntoplossingen te vermijden die vaak voorkomen bij traditionele implementaties in de bedrijfswereld.

*Prestatiecijfers zijn verkregen door interne tests van Synology. De werkelijke prestaties kunnen variëren, afhankelijk van de testomgeving, het gebruik en de configuratie. Raadpleeg de Synology-prestatiepagina voor gedetailleerde informatie.