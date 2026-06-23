Nederlands ToqanClaw is Europees OpenClaw-alternatief

Prosus lanceert vandaag ToqanClaw, een no-code AI-platform voor meer dan vijf miljoen restaurants, merchants en ondernemers. Het bedrijf is daarmee het eerste in Europa dat deze mogelijkheid op schaal uitrolt. Als Europees OpenClaw-alternatief kan het een optie zijn die zorgen over data privacy wegneemt.

Te lang wachten op de IT-afdeling, te weinig technisch personeel, te hoge kosten. Dat zijn de drempels die Prosus wil wegnemen met de introductie van ToqanClaw. Het platform laat gebruikers apps, dashboards en automations bouwen door simpelweg te beschrijven wat ze nodig hebben. Geen code vereist. Het is ingebouwd in Toqan, het eigen AI-platform van Prosus, en verwerkt verzoeken via meer dan twintig modellen om de beste uitkomst te bieden tegen lagere kosten dan de alternatieven. Data blijft binnen de eigen omgeving en wordt niet gebruikt voor het trainen van modellen van derden.

CEO Fabricio Bloisi legt de nadruk op de uniekheid van de positie die Prosus heeft opgebouwd: “Iedereen heeft nu een goed AI-model. Dat is niet meer het voordeel. De vraag is wie de data, de context en de loops heeft die het werkelijk nuttig maken voor een echt bedrijf. We hebben 18 maanden besteed aan het bouwen daarvan binnen Prosus. 60.000 agents. 10.000 applicaties.”

Nederlandse horecazaken tonen concrete resultaten

ToqanClaw is al in gebruik bij diverse Nederlandse horecapartners. Lebkov & Sons, de Nederlandse caféketen, gebruikte het platform om financiële rapportage terug te brengen van weken naar dertig minuten en boekte daarna veertig procent omzetgroei op jaarbasis. Burger & Frites in Rotterdam bouwde een analytics-agent voor bezorgingen, waardoor leveringen met vijfentwintig procent stegen en overuren met zestig procent daalden. Poke Perfect ontwikkelde via WhatsApp een operationele assistent die routinevragen van medewerkers met zeventig procent reduceerde.

Achter het platform draait het Large Commerce Model (LCM) van Prosus, getraind op data van meer dan één miljard klanten en vijfhonderd miljoen dagelijkse interacties. Dit model stelt agents in staat om te anticiperen op bedrijfsbehoeften, voordat iemand ernaar vraagt.

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