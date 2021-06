Nederlandse investeerder Prosus koopt Stack Overflow

Prosus trekt 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) uit om tech community site Stack Overflow te kopen. De site bedient meer dan 100 miljoen mensen per maand en is daarmee volgens het Nederlandse investeringsbedrijf Prosus een van de 50 meest populaire websites ter wereld.

“Met aanhoudende tekorten aan vaardigheden en steeds veranderende behoeften binnen technologieorganisaties, is technologietraining naar voren gekomen als het grootste en snelst groeiende segment van zakelijk leren en ontwikkeling. Als exploitant van bedrijven in meer dan 90 landen begrijpen we de behoeften van technologen en ontwikkelaars, met name in snelgroeiende markten,” verheldert Larry Illg, CEO van EdTech bij Prosus, de beslissing.

“Verwacht geen grote veranderingen of ongemakkelijke synergieën,” stelt Stack Overflow cofounder Joel Spolsky. “Het hele bedrijf blijft staan: we hebben nu alleen andere eigenaren.” Vooropgesteld dat alle betrokken instanties akkoord gaan, zal de deal in het najaar worden afgerond.

Groei versnellen

“Naast het verder opschalen van de community in de markten die we goed kennen, willen we Stack Overflow Teams helpen om uit te breiden binnen ondernemingen om een ​​onderbenutte kans aan te grijpen om hun technologisch leren en samenwerken te transformeren,” zegt Illg.

Stack Overflow voor Teams, met diens uitgebreide community content, is een noodzaak geworden voor ondernemingen en heeft een betekenisvolle impact op hun product- en technologieontwikkeling, volgens het bedrijf. Met expertise in het schalen van gemeenschappen in snelgroeiende markten wereldwijd, wil Prosus de groeiambities van Stack Overflow helpen versnellen, met een bijzondere focus op het bereiken van een bredere internationale gemeenschap.

Meer dan 85 procent van de op leren gerichte community bezoekt het platform elke week om toegang te krijgen tot meer dan 52 miljoen vragen en antwoorden. Elke 14 seconden wordt er een nieuwe vraag gesteld op Stack Overflow. Ontwikkelaars en IT’ers die het platform bezoeken, zijn sinds de oprichting meer dan 50 miljard keer geholpen, aldus Prosus.