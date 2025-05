Qlik breidt agentic-tools uit naar volledig dataplatform

Qlik staat bekend om zijn platform voor datakwaliteit, data-analyse en data-integratie. Hiervoor biedt het datamodelleringscontroles, toolsets voor dataconnectiviteit en visualisaties voor business intelligence. De diensten ondersteunen het proces van de invoer van ruwe data tot tactische en strategische bedrijfsbeslissingen. Nu het platform agentic intelligence-functies biedt voor de hele stack, rijst de vraag hoe een platform voor data-integratie en BI meer kan worden dan de som der delen.

Tijdens de Qlik Connect-conferentie in Orlando doet het bedrijf een aantal belangrijke aankondigingen. Ook deelt het zijn visie op databeheer. Cruciaal daarbij is dat deze visie profiteert van agentic AI-controles die queries in natuurlijke taal bieden in de hele datastack.

De nieuwe diensten in Qlik Cloud Analytics bieden bedrijven de middelen om afwijkingen te detecteren, complexe trends te voorspellen, data sneller voor te bereiden en onmiddellijk actie te kunnen ondernemen via ingebouwde workflows. De nieuwe intelligentielaag strekt zich uit over het hele platform. Daardoor kunnen software- en data-engineers zich concentreren op wat er op dat moment gebeurt. Daarnaast beloven de tools te anticiperen op wat er gaat gebeuren en maken ze actie op het juiste moment mogelijk.

De ‘discovery agent’ van Qlik met multivariate tijdreeksvoorspellingen, ‘write table’- en ’table recipe’-technologieën werken hier samen om één enkel probleem op te lossen: hoe kan men op grote schaal van gefragmenteerde inzichten naar een naadloze uitvoering gaan?

Wat is multivariate tijdreeks-technologie?

Multivariate (of multivariabele) tijdreeks-technologie is een vorm data en data-analyse die meerdere variabelen in de tijd volgt. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om de analyse van relaties en patronen tussen variabelen te bekijken. In tegenstelling tot een ‘univariate tijdreeks’-analyse die zich richt op één variabele, houdt multivariate tijdreeksanalyse rekening met de wisselwerking tussen verschillende variabelen om complexe fenomenen te begrijpen.

Qlik zegt dat de lancering van zijn nieuwste producten, samen met de naamswijziging van Qlik AutoML in Qlik Predict en Qlik Application Automation in Qlik Automate, een bredere verschuiving weerspiegelen naar meer intuïtieve, resultaatgerichte ervaringen op het Qlik-platform. “Elke functie is gericht op een cruciaal knelpunt binnen bedrijven – van vertraagde bewustwording tot onnauwkeurige prognoses, knelpunten bij de voorbereiding van gegevens tot onsamenhangende workflows – en biedt een samenhangende oplossing die de kloof tussen data en beslissingen overbrugt”, aldus Qlik.

Qlik agentic experience

Het bedrijf heeft tijdens het evenement zijn nieuwe agentic AI-diensten geïntroduceerd. De agentic ervaring is ontworpen om een enkele, conversationele interface te bieden waarmee gebruikers in de hele organisatie op natuurlijke wijze met data kunnen communiceren. Gespecialiseerde AI-agenten worden gebruikt om complexe, data-gestuurde workflows te vereenvoudigen.

De technologie die centraal staat in de aanpak van data-exploratie, visualisatie en analyse is de Qlik-engine. Deze technologie indexeert relaties tussen data, waardoor het mogelijk wordt “onverwachte verbanden” te ontdekken. De agentic experience bouwt rechtstreeks voort op deze engine en breidt de mogelijkheden van zowel gebruikers als agents uit om intuïtief toegang te krijgen tot deze relaties.

Tijdens zijn keynote in Orlando zei Mike Capone, CEO van Qlik, dat hij dagelijks met andere CEO’s en CIO’s praat over verstoringen in de supply chain en alle moeilijke (en in wezen onzekere) marktfactoren waarmee organisaties vandaag de dag te maken hebben.

Prestaties, schaalbaarheid en economische aspecten

“Zoals we weten, zijn data en AI en het vermogen om deze met vertrouwen te benutten en met zekerheid uit te voeren de manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden”, aldus Capone. “We passen nu agent-functies toe op ons hele platform, zowel op gestructureerde als ongestructureerde data. Onze open data lakehouse-technologie is een baanbrekende basis voor het opschalen van AI zonder uit de hand lopende kosten (veel van de gebruikers met wie we praten, zeggen dat ze nooit hadden kunnen bedenken hoe duur het gebruik van AI zou zijn), dus we pakken prestaties, schaalbaarheid en economische aspecten tegelijkertijd aan.”

Maar waarom Qlik, vraagt Capone zich af… wat onderscheidt het bedrijf?

Governance is inherent aan het platform in al zijn functies, aldus de CEO. De associatieve engine in het geheugen is altijd de bepalende technologie van het bedrijf geweest en dat is nog steeds zo. Door een drietal van data-integratie, datakwaliteit en data-analyse (en business intelligence) in één platform samen te brengen, is Qlik het enige bedrijf dat door analistenbureau Gartner in alle drie zijn marktquadranten voor die sectoren wordt vermeld.

Om meer meningen van analisten te horen, kwam Ritu Jyoti van IDC het podium op om haar commentaar te geven. Over de toekomst van AI zei Jyoti dat ondanks alle investeringen in AI, de volwassenheid van AI in het algemeen (volgens haar vijf fasen tellende AI-volwassenheidscyclus) traag verloopt. Dit komt volgens de analist door vier belangrijke redenen: 1) gefragmenteerde data is de norm in de meeste bedrijven, 2) AI wordt niet toegepast in de juiste use cases met de juiste KPI’s, 3) er is een tekort aan AI-geschoold personeel en 4) er is veel weerstand tegen verandering op veel werkplekken, omdat mensen denken dat AI hun baan gaat overnemen.

“Mensen proberen generatieve AI te begrijpen en nu is er ook agentic AI (die verder gaat dan gen-AI, dat echt ging over het verbeteren van de mens op de werkplek en het verbeteren van het werk), maar nu we met agentic functies werken, is de focus verschoven naar wendbaarheid en de kans om dynamischer te zijn. Als we agentic functies toepassen op het werk van een software-engineer, krijg je een ontwikkelaar die veel bedrevener is op gebieden als functie-oproepanalyse (bijvoorbeeld), dus een programmeur van een hoger niveau, als je wilt. Het draait allemaal om wendbaarheid en snelheid op een manier die mensen alleen nooit zouden hebben kunnen bereiken”, aldus Jyoti.

Data anders aanpakken

Drew Clarke, hoofd van de data-businessunit van Qlik, en James Fisher, chief strategy officer van Qlik, sloten de openingsdag van dit evenement af met een discussie over het concept van het bedrijf om vandaag de dag “anders met data om te gaan”. Dit is natuurlijk marketingtaal, maar het geeft wel aan hoe het bedrijf de ontwikkeling van zijn dataplatform heeft vormgegeven om zijn diensten af te stemmen op de manier waarop kenniswerkers in de hedendaagse werkplekken daadwerkelijk gebruikmaken van datadiensten.

Het bedrijf zegt dat zijn ‘agentic experience’ gebruikers in staat stellen om inzichten te verkrijgen en actie te ondernemen door simpelweg een dialoog in natuurlijke taal aan te gaan. Deze ervaring, die beschikbaar is in Qlik Cloud – inclusief data-integratie, datakwaliteit en analytics-oplossingen – neemt frictie weg en biedt snel inzicht voor slimmere beslissingen en hogere productiviteit.

Op Qlik Connect demonstreerde het bedrijf hoe gespecialiseerde AI-agents gebruikers zullen ondersteunen binnen deze nieuwe ervaring:

Qlik Answers-agent, vorig jaar geïntroduceerd voor ongestructureerde data, brengt gestructureerde en ongestructureerde data samen in één natuurlijke taalervaring en levert antwoorden en geautomatiseerde acties.



Voor het eerst onthuld, zal een Qlik Discovery Agent proactief kritieke risico’s en kansen in applicaties en datasets identificeren en inzichten en aanbevolen acties presenteren via een gepersonaliseerde feed.



Qlik Pipeline Agent, dat als concept werd gedemonstreerd, stelt gebruikers in staat om de gewenste bedrijfsresultaten op een conversatiegerichte manier te beschrijven, waarna automatische aanbevelingen worden gedaan en de benodigde datapijplijnen worden ontworpen.



Nu bedrijven te maken hebben met onvoorspelbare marktomstandigheden en steeds meer onder druk staan om snel cruciale beslissingen te nemen, zijn de investeringen in AI toegenomen. Met zijn agent-ervaring zegt Qlik zich te richten op het helpen van klanten om data om te zetten in tijdige, hoogwaardige beslissingen en resultaten. De agent-ervaring van Qlik moet teams in staat stellen beslissingen en productiviteit te versnellen in snel veranderende omgevingen.

Betrouwbare, contextuele antwoorden

“We staan onder constante druk om snellere en betere beslissingen te nemen op basis van gegevens die verspreid zijn over het hele bedrijf”, aldus Yuzuru Fukuda, CEO van de enterprise-divisie van Fujitsu. “De mogelijkheid om een vraag te stellen en een betrouwbaar, contextueel antwoord te krijgen – in gestructureerde rapporten, ongestructureerde content en geautomatiseerde workflows – is precies wat we nodig hebben. Het heeft het potentieel om veel wrijving weg te nemen uit het besluitvormingsproces.”

De Qlik agentic-ervaring wordt deze zomer gelanceerd, te beginnen met privé previews. CEO Capone benadrukt de huidige platformontwikkeling van zijn bedrijf en zegt dat deze technologie alles draait om het “weghalen van de afstand” tussen data, beslissingen en resultaten.

Capone en zijn team zijn vastbesloten om te leveren wat volgens het bedrijf vandaag de dag van een dataplatform wordt verwacht: een naadloze en conversatiegerichte manier om met data om te gaan. Dit sluit natuurlijk aan bij het werk en biedt duidelijke, betrouwbare antwoorden in context. Capone belooft klanten een “route naar het gebruik van alle tools” en benadrukt de aanpak van zijn bedrijfbenadering. Hij realiseert zich dat een typische organisatie meerdere IT-teams heeft die meerdere tools gebruiken in meerdere divisies. In veel scenario’s zal Qlik naast technologieën van concurrenten draaien (en sommige concurrenten zullen vaak ook partners zijn, gezien de onderling verbonden aard van de data-integratieruimte). Dat is niet erg, omdat Capone gelooft dat de waarde, schaalbaarheid en inherente prestaties van het platform op de lange termijn de juiste datataken naar Qlik zelf zullen brengen.

