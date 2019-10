‘Organisaties investeren in AI en intent-based networking’

Netwerken zijn tegenwoordig aan veel verandering onderhevig. Ze moeten steeds meer data afhandelen, waar weer nieuwe tools voor nodig zijn. Dus wat is er nodig en waar investeren organisaties in? Cisco onderzocht dat, door ruim 2.000 IT-managers en netwerkstrategen te ondervragen.

Een belangrijke ontwikkeling is intent-based networking, blijkt uit het onderzoek. Bij intent-based networking wordt handmatig beheer achterwege gelaten, om plaats te maken voor kunstmatige intelligentie (AI), netwerk-orchestratie en machine learning.

Op die manier moeten administratieve taken in een netwerk geautomatiseerd worden, en zijn de netwerken beter in staat om de ‘zakelijke intentie’ te vangen. Die intentie kan vervolgens vertaald worden in netwerkbeleid.

Volgens het onderzoek van Cisco is dit een ontwikkeling die de interesse wekt van organisaties. Dankzij intent-based networking kunnen organisaties namelijk verder bouwen op hun software-defined networking (SDN) fundamenten. Hoewel slechts 4 procent nu aangeeft dat hun netwerken intent-based zijn, verwacht 35 procent dat dit over twee jaar wel het geval is.

Kunstmatige intelligentie

Ook AI en automatisering krijgen de aandacht van organisaties. 72 procent van de respondenten zegt bijvoorbeeld in de komende twee jaar tot door AI-aangestuurde voorspellende inzichten en voorgeschreven remediëring te komen.

Ook denkt 94 procent van de respondenten binnen twee jaar een software defined wide area network (SD-WAN) te hebben. Binnen die groep wil nog eens 47 procent binnen twee jaar een AI-geoptimaliseerd WAN hebben.

Toch is een gebrek aan AI-maturiteit volgens veel IT-managers en netwerkstrategen geen obstakel voor netwerkmodernisering. Slechts 18 procent denkt dat dit het geval is. Daarentegen denkt de helft van de netwerkstrategen dat meer gebruik maken van analytics en AI het ideale netwerk dichterbij brengt.

Proactiever worden

Een ander belangrijk punt is dat IT-operaties proactiever moeten worden, om een betere afstemming met de business te bereiken. Zo denkt ruim 75 procent van de IT-managers dat hun organisaties niet predictie zijn of voor de business geoptimaliseerd zijn.

Toch is het lastig voor IT-teams om proactiever te worden. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat 73 procent van de teams ruim de helft van zijn tijd spendeert aan het handhaven van de status quo op het netwerk.

Daarnaast zorgen operationele silo’s voor barrières. 29 procent van de organisaties zegt namelijk dat de meest tijdvretende activiteit bestaat uit de coördinatie met andere IT-teams. Volgens 27 procent zorgen de silo’s en de operationele benadering voor afzonderlijke netwerkdomeinen er bovendien voor dat hun netwerken niet gemoderniseerd worden.