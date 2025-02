EU wil AI-kampioen worden met plan van 150 miljard

Meer dan 60 Europese bedrijven hebben zich verenigd in het ‘EU AI Champions Initiative’. Het samenwerkingsverband moet Europa’s AI-positie versterken door technologie, industrie, kapitaal en beleid te coördineren. De komende vijf jaar komt 150 miljard euro beschikbaar.

Het initiatief is onthuld tijdens de AI Action Summit in Parijs, in aanwezigheid van de Franse president Emmanuel Macron en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. In twee dagen tijd wil men plannen vormgeven voor de toekomst van AI, waar het EU AI Champions Initiative deel van uitmaakt. De concurrentiepositie in AI van Europa moet dankzij het initiatief versterken door talent en kapitaal te mobiliseren.

Met de toezegging van meer dan 20 internationale investeerders om de komende vijf jaar gezamenlijk 150 miljard euro te investeren in AI-gerelateerde projecten in Europa moet onze regio de komende tijd gas geven. Het initiatief wil zich richten op concrete toepassingen van AI in verschillende gevestigde sectoren in Europa. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg, energie en productie moeten ervan kunnen profiteren.

Brede steun

De deelnemende bedrijven willen constructief samenwerken met de Europese Commissie voor een vereenvoudigd regelgevend kader. Dit om lokale innovatie en wereldwijd leiderschap te realiseren. Onder de deelnemende partijen vallen grote techbedrijven uit onze regio. Zo doen ASML, SAP, Siemens, Mistral AI, Orange en Dataiku mee. Ook Heineken is als Nederlands bedrijf aan boord.

“Het EU AI Champions Initiative vertegenwoordigt een belangrijke stap in het verenigen van leiders in de industrie om ervoor te zorgen dat Europa voorop blijft lopen in AI-gedreven ontwikkelingen. Door samenwerking tussen technologie, industrie en beleidsmakers te bevorderen, kunnen we ongekende kansen ontsluiten voor economische groei, concurrentievermogen en wereldwijd leiderschap”, aldus ASML-CEO Christophe Fouquet.

De timing van dit initiatief is cruciaal nu de strijd om AI-koploper te worden oploopt. Zo kwam de VS recent nog met het behoorlijke plan Stargate, waar 500 miljard dollar in zal gaan zitten voor het versterken van AI-infrastructuur.

