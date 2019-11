Fujitsu levert processoren voor supercomputer-project van Cray

Fujitsu zal zijn A64FX-processoren, die Armv8-compatibel zijn, aanleveren om toepassingen op de systemen van Cray aan te drijven. Cray, een leverancier van supercomputers waar HPE eigenaar van is, is bezig met het bouwen van een nieuwe supercomputer voor onderzoekslaboratoria en universiteiten.

De volledige specificaties van de supercomputers zijn nog niet gereleased. Het enige wat vast staat is dat ze naar verwachting vanaf 2020 naar het Oak Ridge National Laboratory en het Los Alamos National Laboratory van het Amerikaanse Ministerie van Energie, en de Stony Brook University in New York worden verzonden. Dit meldt The Register. Buiten de VS komen andere organisaties ook aan de beurt, waaronder het RIKEN-centrum voor computerwetenschap in Japan. Ook de universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk wacht nog op de supercomputer.

De Fujitsu-processor ondersteunt high-bandwidth memory (HBM), en Scalable Vector Extensions, een instructieset om matrixberekeningen te versnellen. Hierdoor zal de supercomputer ideaal zijn voor natuurkundige simulaties, machine learning, en meer van dat soort heavy taken. De maximale theoretische HBM-RAM bandbreedte is volgens Cray verder groter dan een terabyte per seconde.

Modellering

De nieuwe supercomputers zullen waarschijnlijk worden gebruikt om complexe 3D-systemen te modelleren. Dit kan gebruikt worden voor meteorologische doelen, maar ook voor het modelleren van kernenergie en wapens.

Het veeleisende computing-werk in het Los Alamos National Laboratory impliceert volgens Gary Grider, deputy division leader of the HPC division bij Los Alamos National Laboratory dat er “sparse, irregular, multi-physics, multi-link-scale, highly resolved, long running 3D simulations” zullen worden gecreëerd met de supercomputer. In helder Nederlands komt dat dus neer op ontzettend complexe 3D-simulaties. Volgens hem zijn er weinig bestaande architecturen die momenteel dat type workloads goed aankunnen.