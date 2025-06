Nvidia en HPE bouwen Blue Lion supercomputer in Duitsland

Nvidia en Hewlett Packard Enterprise werken samen met het Leibniz Supercomputing Centre aan de bouw van een nieuwe supercomputer in Duitsland. Blue Lion wordt begin 2027 beschikbaar gesteld aan wetenschappers en gebruikt Nvidia’s nieuwe Vera Rubin-chips.

Het project werd aangekondigd tijdens een supercomputing conferentie in Hamburg en volgt op een eerder besluit van het Lawrence Berkeley National Lab in de Verenigde Staten om ook een systeem met dezelfde chips te bouwen. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Jupiter, een andere supercomputer bij het Duitse onderzoeksinstituut Forschungszentrum Jülich, officieel Europa’s snelste systeem is geworden.

Blue Lion vormt onderdeel van een bredere Europese strategie om concurrerend te blijven met de Verenigde Staten op het gebied van supercomputers. Deze systemen worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in verschillende vakgebieden, variërend van biotechnologie tot klimaatonderzoek.

Nvidia richtte zich al vroeg op het overtuigen van wetenschappers om hun chips te gebruiken voor complexe computerproblemen zoals klimaatmodellering. Deze problemen vereisten veel precieze berekeningen die maanden konden duren.

Van berekeningen naar AI-voorspellingen

Nu wil Nvidia wetenschappers bewegen om artificial intelligence in te zetten. AI-systemen kunnen de resultaten van enkele precieze berekeningen gebruiken om voorspellingen te maken die weliswaar minder accuraat zijn dan volledig berekende resultaten, maar nog steeds bruikbaar zijn terwijl ze veel minder tijd kosten.

Nvidia onthulde ook zijn nieuwe “Climate in a Bottle” AI-model. “Onderzoekers zullen een gecombineerde aanpak van klassieke natuurkunde en kunstmatige intelligentie gebruiken om turbulente atmosferische stromingen op te lossen,” aldus Dion Harris, head of data center product marketing bij Nvidia. Wetenschappers kunnen beginvoorwaarden zoals zeeoppervlaktetemperaturen invoeren en voorspellingen genereren voor 10 tot 30 jaar in de toekomst, waarbij het weer op elke vierkante kilometer van het aardoppervlak voorspeld kan worden.

