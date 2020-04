GSM-masten in vlammen op ondanks ontbreken link 5G met coronavirus

Volgens nieuwsbureau Reuters geven de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk aan dat er geen link bestaat tussen de implementatie van 5G in dat land en de huidige crisis door het Corona (COVID-19) -virus. Dit als reactie op recente aanvallen op mobiele basisstations in het land.

De Britse autoriteiten reageren hiermee op een gerucht dat al enige tijd in het VK de ronde doet. Hierbij wordt de huidige uitrol van 5G-netwerken door de Britse mobiele operators gelinkt aan de verspreiding van het COVID-19-virus. De afgelopen week zijn daarom in verschillende delen van het VK mobiele basisstations in brand gestoken. Door deze branden ontstonden problemen met de 2G-, 3G- en 4G-dienstverlening.

Reacties op aanvallen

De Britse regering stelt nu, zo meldt Reuters, dat het gerucht een vorm is van fake news en dat het geen enkele wetenschappelijke achtergrond heeft. Ook de nationale Britse zorgorganisatie NHS bevestigt dit en stelt daarnaast dat dit soort acties de zorgverlening in deze crisistijd in gevaar brengen.

Boze mobiele telecomoperators

Ook de diverse telecomoperators ontkrachten het gerucht en zijn zeer boos over het vandalisme. Een woordvoerder van Vodafone zegt dat deze aanvallen moeten worden gezien als een inbreuk op de nationale veiligheid en dat er hard tegen de aanvallers moet worden opgetreden.