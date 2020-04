‘Brabantse 5G-mast in vlammen op, eigenaar doet aangifte’

De brand in een zendmast afgelopen weekend in Deurne is volgens Cellnex Telecom waarschijnlijk aangestoken, zo meent het netwerkbedrijf. Vanwege die vermoedens, wordt aangifte van brandstichting gedaan bij de politie.

Afgelopen weekend was er brand in de zendmast in Noord-Brabant, waarna Cellnex samen met de leverancier onderzoek heeft uitgevoerd. Tegenover de NOS meent Ed Boerema (manager bij Cellnex) dat daaruit bleek dat het geen ongeluk was.

“De brand is begonnen aan de buitenkant van de apparatuurkast. Op basis daarvan trekken wij de conclusie dat de brand niet in de kast is begonnen of is ontstaan door kortsluiting.”

Niet alleen was er brand in de zendmast, ook hing er een bordje met de tekst ‘fuck 5G’, waardoor de link al snel is gelegd met tegenstanders van het nieuwe netwerk. Volgens dergelijke critici zou de straling van 5G slecht zijn voor de gezondheid, ondanks het feit dat meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat dit niet het geval is.

Één incident tot dusver

In Nederland was de zendmast in Deurne de enige waarin brand was, in het Verenigd Koninkrijk was het op meerdere plekken raak. Daar kwam het kort nadat er op internet geruchten circuleerden dat het 5G-signaal deel verantwoordelijk zou zijn voor het grote effect van het coronavirus. Iets wat meerdere ministers in Groot-Brittannië al afdeden als ‘gevaarlijke onzin’.

In Groot-Brittannië is men al wel overgestapt op het gebruik van het 5G-netwerk, in Nederland moeten de frequenties eerst nog worden gekocht door geïnteresseerde partijen. Tot die tijd dienen zendmasten zoals die in Deurne voor het verspreiden van het 2G-, 3G- en 4G-signaal.

Nu Cellnex aangifte gaat doen, zal de politie ook een eigen onderzoek kunnen beginnen naar de brand en kunnen constateren of er inderdaad sprake is van brandstichting. Vooralsnog is de zendmast in Deurne buiten gebruik, wat in de regio gevolgen kan hebben voor de mobiele bereikbaarheid.