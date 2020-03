Uitrol 5G mogelijk vertraagd door coronavirus

Telecomcollectief 3GPP heeft bekendgemaakt dat twee essentiële releases voor de 5G standaard worden uitgesteld. De releases hebben vertraging opgelopen door de uitbraak van het coronavirus. Het is niet duidelijk of dit ook de uitrol van 5G zal vertragen.

Huidige 5G-netwerken functioneren nog grotendeels op de standaarden van de 4G-netwerken. De volgende release van 3GPP moet ervoor zorgen dat 5G standalone kan functioneren. Daarnaast worden de upload- en downloadsnelheid aanzienlijk verbeterd met de nieuwe release.

Deze release 16 is nu uitgesteld en zal naar verwachting pas in december beschikbaar zijn. Aangezien deze release wordt gezien als een belangrijk fundament voor de uitrol van 5G, is het goed mogelijk dat telecomproviders de uitrol van het 5G-netwerk nu ook uit gaan stellen.

3GPP kan door het corona virus belangrijke vergaderingen niet door laten gaan. Daardoor worden werkzaamheden van de ontwikelaarsteams vertraagd. Ook release 17 is uitgesteld, deze zal nu pas in 2021 komen. Op de website van 3GPP is de nieuwe roadmap te zien.

De werkzaamheden van 3GPP komen vooralsnog niet stil te liggen. Het team verwacht met online vergaderingen het werk wel voort te kunnen zetten, zij het vertraagd.