Google Cloud introduceert nieuwe file storage-oplossing

Google Cloud heeft de bètaversie van Filestore High Scale gepresenteerd. Dit is een nieuwe file storage-oplossing voor vooral high-performance computing workloads.

De nu uitgebrachte file storage-oplossing is een verdere uitbreiding van Google Cloud’s bestaande dienst Filestore Service. Voor Filestore High Scale wordt de technologie gebruikt die de public cloud-gigant vorig jaar in handen kreeg met de overname van data storage startup Elastifile.

Geschikt voor HPC workloads

De oplossing maakt het mogelijk om gedeelde file systems uit te rollen en op te schalen tot honderdduizenden IOPS. Ook biedt de oplossing een data throughput van tientallen GB’s en honderden TB’s aan capaciteit.

Dit maakt de oplossing uitermate geschikt voor HPC workloads, zoals big compute workloads, die deze capaciteiten vaak nodig hebben. Ook maakt de oplossing het functioneren van dit soort workloads goedkoper, aldus de techgigant. Ook kunnen klanten hiermee een beter antwoord geven op de veranderende vraag naar workloads.

Andere workloads die van de scale-out storagedienst profiteren, zijn onder meer workloads voor electronic design automation, het maken van financiële modellen, DNA-onderzoek en videoprocessing.

Overige eigenschappen

Filestore High Scale is een volledig beheerde clouddienst die eenvoudig kan worden gebruikt, aldus Google Cloud. Instances spinnen met enkele kliks op het automatiseren het beheer via Google Cloud of API-calls.

Ook werkt de dienst samen met Google Cloud Monitoring die de status van file storage dienst in de gaten houdt en kan worden geintegreerd met verschillende HPC workload-beheer schedulingsystemen werkt. Ook heeft het public cloudplatform een nieuwe feature voor toegangscontrole toegevoegd om betere security te geven.