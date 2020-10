‘Aantal 5G-verbindingen neemt komende vijf jaar flink toe’

Het aantal mondiale 5G-verbindingen gaat de komende vijf jaar explosief toenemen, stellen onderzoekers van marktonderzoeker CSS Insight. De groei zou vooral van de consumenten komen en niet vanuit de meer industriële markt. Ook het aantal voor 5G geschikte devices neemt toe.

Uit het onderzoek van CSS Insight komt naar voren dat tegen het einde van 2020 in totaal 250 miljoen 5G-verbindingen actief zijn. Het volgend jaar gaat dit aantal zich verdriedubbelen.

De belangrijkste oorzaak van deze groei is, aldus CSS Insight, afkomstig van consumenten. Dit is vrij opmerkelijk aangezien de implementatie van 5G zich vooral nu in zakelijke omgevingen, meestal toepassingen voor Industry 4.0, plaatsvinden. Volgens de onderzoekers heeft de industriële implementatie van 5G nu veel last van de huidige pandemie.

Zuid-Korea leidt met 5G-verbindingen

Zuid-Korea beschikt over de meeste 5G-verbindingen op dit moment. In dit land is nu een derde van het totale mobiele verkeer afkomstig van 5G. Grote Westerse markten, zoals Europa en de Verenigde Staten, lopen nog achter, aldus CSS Insight. Dit komt volgens de onderzoekers onder meer door een gebrek aan geschikte smartphones. Het ligt volgens hen niet aan een gebrek aan geschikte 5G-netwerken. Zij constateren dat deze ondanks de pandemie gewoon worden uitgerold in deze regio’s.

Groei van vooral 5G-smartphones

De groei van het aantal 5G-verbindingen heeft ook tot gevolg dat het aantal voor 5G geschikte devices gaat toenemen. De onderzoekers van CSS Insight vinden het opvallend dat ondanks tegenvallende smartphoneverkopen dit jaar, onder meer door de huidige pandemie, er toch veel interesse bestaat in 5G-smartphones.

Hierbij moet wel worden gezegd dat ook andere voor 5G geschikte devices in opkomst zijn. denk daarbij onder meer aan met het mobiele internet verbonden laptops, tablets en andere consumentenelektronica.

China is marktleider

Vooral smartphonegebruikers in China stappen nu massaal over naar 5G. Dit omdat 5G door de grote Chinese mobiele operators flink wordt gepromoot. Uit het onderzoek van CSS Insight blijkt dat ongeveer de helft van het aantal verkochte smartphones in dit land nu 5G ondersteunt. Eind 2020 komt het aantal verkochte 5G-smartphones in China op een totaal van 170 miljoen. Wereldwijd gaan er naar verwachting 260 miljoen 5G-exemplaren over de toonbank.

In westerse markten gaat de verkoop van voor 5G geschikte smartphones vanaf volgend jaar flink oplopen. De onderzoekers van CSS Insight verwachten dat 5G-smartphones aan het eind van 2021 60 procent van alle smartphoneverkopen voor hun rekening nemen.