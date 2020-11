Lenovo introduceert AI-servers met Nvidia A100

Lenovo heeft twee nieuwe systemen aangekondigd die in serverkasten geplaatst kunnen worden. De ThinkSystem SD650-N V2 en SR7670 V2 zijn beide uitgerust met watergekoelde Nvidia A100-gpu’s en moeten uitblinken in deep learning-taken.

De ThinkSystem SD650-N V2 beschikt over vier Nvidia A100-gpu’s in een 1U-behuizing. Verder kan hij worden uitgerust met twee Intel Xeon-processors, 1TB opslag en enkele ssd’s naar keuze.

Het systeem kan per zes nodes gegroepeerd worden in een 6U-formaat, dat in zijn geheel met water wordt gekoeld. Lenovo claimt dat een dergelijke machine 2,8 PetaFLOPS aan HPC-prestaties en 45 PetaFLOPS aan AI-prestaties weet te behalen.

ThinkSystem SR670 V2

Het andere nieuwe systeem dat Lenovo heeft aangekondigd, is de ThinkSystem SR670 V2. Het is een rackmountsysteem van 3U-formaat en een wat conventionelere lay-out dan de SD650-N. Het systeem draait ook op twee Intel Xeon-processors, maar maximaal 2TB aan geheugencapaciteit en uitgebreidere mogelijkheden voor opslag.

In het systeem passen maximaal acht gpu’s, waarbij Lenovo de keuze biedt uit de Nvidia A100 of de Nvidia T4. Het geheel wordt geleverd met een waterkoelsysteem dat geen verdere installatie behoeft.

Nvidia A100

Lenovo claimt dat de twee nieuwe ThinkSystem-servers uitermate geschikt zijn voor AI-toepassingen. Dit komt overeen met de claims van Nvidia, die in benchmarks de prestaties van de A100-gpu heeft laten zien en onlangs ook een eigen compacte systeem toonde met acht van de gpu’s.