Nieuwe netwerkencryptie kan aanval van kwantumcomputer aan

Thales en Senetas hebben samen een nieuwe oplossing voor netwerkencryptie uitgebracht. De bedrijven claimen dat de encryptie goed genoeg is om een aanval met een kwantumcomputer te kunnen afslaan.

Kwantumcomputers bieden momenteel nog weinig bedreiging voor netwerkbeveiliging, aangezien de bestaande machines nog relatief kleinschalig zijn en vooral voor wetenschappelijke doeleinden worden ingezet. Experts vermoeden echter dat dat zodra kwantumcomputers echt van de grond komen, ze heel snel bestaande encryptiemethodes kunnen ontsleutelen.

Encryptie bestand tegen kwantumcomputers

Daarom hebben Thales en Senetas een oplossing voor netwerkencryptie uitgebracht die klaar is voor een toekomst waarin kwantumcomputers veelvoorkomend zijn. De bedrijven verwachten namelijk dat binnen vijf tot tien jaar er al een werkende kwantumcomputer ontwikkeld is en de wereld daarvoor klaar moet zijn.

De oplossing van de twee bedrijven kan overweg met snelheden tot 100 Gbit/s en ondersteunt de nieuwste standaarden van het European Telecommunications Institute op de manier waarop kwantumsleutels worden gemaakt, beschermd en verspreid. Hoe de beveiliging precies in zijn werk gaat, vertellen de bedrijven niet.

Eerste in zijn soort

“Nu kwantumcomputing realiteit wordt, moeten organisaties over de hele wereld een kwantum-beveiligingsstrategie ontwikkelen en snel kwantumencryptie implementeren. Dit is het eerste high-speed netwerkencryptieplatform op de markt dat kwantumbestendige encryptie biedt met de huidige encryptie technologie. Onze overheid, defensie en zakelijke klanten kunnen een veilige overgang maken naar een toekomstige, veilige kwantumwereld, wetende dat gegevens voor de lange termijn worden beschermd”, aldus Andrew Wilson, CEO van Senetas.

“Het is essentieel dat bedrijven begrijpen dat alle huidige versleutelstandaarden niet geschikt zijn voor een kwantumwereld. Hackers weten dat kwantum eraan komt en stelen nu alvast gegevens, zodat ze er in de toekomst toegang toe hebben. Grote organisaties en multinationals lopen het grootste risico vanwege compliance- en privacymandaten. Bedrijven kunnen het zich niet veroorloven te wachten, het is nu tijd om hun kwantumstrategie op het gebied van beveiliging te herzien”, aldus Todd Moore, Vice President encryption solutions bij Thales.

Tip: Nederlandse onderzoekers maken eerste ‘kwantuminternet’