Geen halfjaarlijks updates meer voor Windows Server

Vanaf versie 2022 krijgt Windows Server geen halfjaarlijkse updates meer. Voor oudere versies stoppen die in november en mei.

Microsoft stopt met de halfjaarlijkse updates voor Windows Server. “Vanaf Windows Server 2022 is er één primair release channel beschikbaar, het Long-Term Servicing Channel,” maakt het bedrijf bekend. De halfjaarlijkse updates, ook wel Semi-Annual Channel genoemd, “was gericht op containers en microservices, en die innovatie zal worden voortgezet met Azure Stack HCI,” stelt het bedrijf gerust. Support voor de halfjaarlijkse update eindigt voor versie 2004 op 14 december 2021 en voor versie 20H2 op 10 mei 2022.

Via het Long-Term Servicing Channel wordt elke twee tot drie jaar een nieuwe hoofdversie van Windows Server uitgebracht. Gebruikers hebben recht op vijf jaar reguliere ondersteuning en vijf jaar uitgebreide ondersteuning. Het Long-Term Servicing Channel “biedt systemen die een lange onderhoudsoptie en functionele stabiliteit hebben, en kan worden geïnstalleerd met Server Core of Server met Desktop Experience-installatieopties. Het Long-Term Servicing Channel blijft beveiligingsupdates en niet-beveiligingsupdates ontvangen, maar ontvangt niet de nieuwe functies en functionaliteit.”

Verder met Azure Stack HCI

Azure Stack HCI is een hybride virtualisatieplatform, waar de klant gevalideerde hardware koopt van een goedgekeurde leverancier, verbindt die met Azure en betaalt dan een klein bedrag per fysieke core per maand. Dat is exclusief eventuele licentiekosten voor andere besturingssystemen of applicaties. Azure Stack HCI is een cluster waarvoor minimaal twee servers nodig zijn.

Ondanks de naam lijkt Azure Stack HCI niet zo veel op Azure Stack Hub, waar gebruikers Azure-services aanschaffen om op vooraf goedgekeurde hardware in hun eigen datacenter te draaien. Azure Stack HCI lijkt meer op een speciale configuratie van Windows Server en Hyper-V, waarbij het hostbesturingssysteem op abonnementsbasis wordt gekocht en up-to-date wordt gehouden door Microsoft. Azure Stack HCI heeft geen desktopervaring en wordt beheerd via het browsergebaseerde Windows Admin Center of via de Azure Portal. Dit ondanks dat het geïntegreerde beheer slechts voor het hostbesturingssysteem is, en niet voor gasten of welke andere software er ook op draait, inclusief SharePoint, SQL Server, Exchange en Linux.