Toshiba wil zich opsplitsen in drie bedrijven

Toshiba wil zich gaan opsplitsen in drie aparte bedrijven. Het Japanse techconcern stoot hiervoor de energie- en infrastructuur- en de device- en storagedivisies af. Toshiba gaat zelf verder als aandeelhouder in andere techbedrijven.

De grote structurele verandering is volgens Reuters ingegeven door een reeks problemen waarmee Toshiba de afgelopen jaren te maken had. Onderdeel van deze problemen waren een groot boekhoudschandaal in 2015 en recentelijk een corporate governance-schandaal waarbij het bedrijf vanuit de top actief beleid voerde tegen kritische aandeelhouders. Deze aandeelhouders zouden de herbenoeming van de oud-CEO van het bedrijf hebben willen stoppen, zeer tegen de zin van de board van het bedrijf.

Opsplitsing in drie delen

Na onderzoek is Toshiba tot de conclusie gekomen dat opsplitsing het beste is om het vertrouwen van aandeelhouders te herwinnen. Ook zou dit een manier zijn voor het stimuleren van de kritische aandeelhouders om hun aandelen te verkopen.

In het Separation Plan stelt Toshiba voor het techconcern in drie delen te splitsen. De huidige energie- en infrastructuurdivisie en de device- en storagedivisie gaan binnen het concern zelfstandig verder. Toshiba zelf zal daarna vooral de belangen gaan beheren in de diverse bedrijven waarin het, al dan niet als grootaandeelhouder, participeert. Denk daarbij onder meer aan het 40 procent belang in geheugenchipfabrikant Kioxia.

Opinie Toshiba

Zelf geeft Toshiba aan dat de voorgenomen herstructureringsplannen inderdaad aandeelhouders meer waarde moeten brengen. Dit kan alleen door ieder bedrijfsonderdeel zich meer op de eigen activiteiten te laten concentreren, zodat beslisprocessen sneller verlopen en kosten worden bespaard.