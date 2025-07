Zoho lanceert eigen AI-model en agentplatform voor bedrijven

Zoho kondigt Zia LLM aan, een eigen large language model ontwikkeld voor bedrijfsgebruik. Daarnaast lanceert het softwarebedrijf Zia Agents, een platform met kant-en-klare AI-agents voor verschillende bedrijfsfuncties.

De keuze van Zoho om een eigen AI-model te ontwikkelen komt voort uit een driejarig ontwikkeltraject. Het resultaat, Zia LLM, bestaat uit drie versies met respectievelijk 1,3 miljard, 2,6 miljard en 7 miljard parameters. Elk model is geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsscenario’s zoals data-extractie, samenvatten van informatie en codegeneratie.

Databeveiliging centraal

Een belangrijk voordeel van Zia LLM is dat bedrijven hun data op Zoho-servers kunnen houden. Waar andere AI-oplossingen vaak data naar externe cloud-providers sturen, blijft alles binnen het eigen ecosysteem.

De keuze voor meerdere modelgroottes stelt Zoho in staat het juiste model in te zetten voor een specifieke situatie, waarbij een balans wordt gevonden tussen kracht en het gebruik van resources. Het bedrijf benadrukt dat de prestaties van de modellen goed meekomen met vergelijkbare open source-alternatieven.

Zia LLM wordt geproduceerd door chipfabrikant Nvidia en uitgerold in datacenters in de VS, India en Europa. Het model bevindt zich momenteel in de testfase voor intern gebruik binnen Zoho’s applicaties. Klanten kunnen het systeem de komende maanden gaan gebruiken.

Kant-en-klare AI-agents

Naast het language model introduceert Zoho Zia Agents, een platform met meer dan 25 voorgebouwde AI-agents. Deze agents zijn direct inzetbaar voor verschillende bedrijfsfuncties, waaronder sales, klantenservice en accountmanagement. Gebruikers kunnen ze activeren via knoppen, automatiseringsregels of tijdens klantgesprekken.

Voorbeelden van beschikbare agents zijn de Revenue Growth Specialist, die kansen voor upselling en cross-selling identificeert, en de Deal Analyzer, die verkoopdeals analyseert en vervolgstappen voorstelt. Ook is er een Candidate Screener die automatisch sollicitanten beoordeelt op geschiktheid voor specifieke functies.

Met Zia Agent Studio kunnen bedrijven bovendien hun eigen agents bouwen zonder programmeerkennis. Het systeem werkt volledig op basis van natuurlijke taal en geeft toegang tot meer dan 700 acties binnen Zoho’s applicaties. Bedrijven kunnen zo maatwerk-agents creëren die exact aansluiten bij hun specifieke processen.

