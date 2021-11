Nvidia lanceert de RTX A4500, verbreedt GPU-opties voor workstations

Nvidia introduceert de RTXA4500. De workstation GPU is ontworpen voor het renderen van simulaties, intensieve videocontent en de uitvoering van AI.

Het idee achter de RTX A4500 is een middenweg tussen twee eerder geïntroduceerde Nvidia GPU’s: de A4000 en A5000. De hoeveelheid CUDA cores (7186), Tensor cores (244), RT cores (56) en GDDR6-werkgeheugen (20GB) is hoger dan de A4000 en lager dan de A5000.

Ook het vermogen van 23,7 teraflops bevindt zich tussen de A4000 en A5000. Hoewel het daarom zeer aannemelijk is dat de prijs van de A4500 in het midden van de A4000 (circa 1.300 euro) en A5000 (circa 3.000 euro) valt, heeft Nvidia nog geen officiële prijs bekendgemaakt. Daarnaast staat de marketingpagina klaar, maar is het precieze moment van beschikbaarheid onbekend.

Schaalbaar

De RTX A4500 ondersteunt NV-link. De technologie maakt het mogelijk om meerdere GPU’s met ondersteuning van de technologie te verbinden en als geheel in te zetten. Een welkome toevoeging, want zo worden oudere GPU’s herbruikbaar in nieuwe samenstellingen, en blijft de A4500 inzetbaar na een eventuele, toekomstige upgrade.