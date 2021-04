Nvidia kondigt nieuwe workstation-gpu’s en AI voor gesprekken aan

Nvidia heeft een aantal workstationvideokaarten aangekondigd die zijn gebaseerd op de nieuwe Ampere-architectuur. Ook komt de chipontwerper met een nieuwe AI die realtime gesprekken kan voeren.

De nieuwe videokaarten bestaan uit twee kaarten voor desktopcomputers, vier voor mobiele workstations en twee voor datacenters. De desktopkaarten zijn de RTX A5000 en de RTX A4000. De A5000 is gebaseerd op de GA102-gpu en beschikt over 24GB aan gddr6-geheugen. De A4000 heeft een singleslot-formfactor, waarmee het volgens Nvidia de snelste videokaart op dat formaat is. Hij is uitgerust met een GA104-gpu en 16GB aan gddr6-geheugen.

Voor laptops heeft Nvidia vier Ampere-gpu’s uitgebracht. De mobiele versies van de RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 en RTX A5000 zijn allen gebaseerd op de GA104-gpu, al zijn er verschillen in het aantal geactiveerde CUDA-cores en RT-cores. De chips worden aangevuld met respectievelijk 4, 6, 8 en 16 GB aan gddr6-geheugen. Een volledig overzicht van de onderlinge specificaties is de vinden in een tabel op de website van Nvidia.

Er zijn ook twee nieuwe gpu’s voor datacenters aangekondigd: de A10 en de A16. Nvidia claimt dat de A10 tot 2,5 keer de prestaties biedt in virtuele workstations ten opzichte van zijn voorganger. De A16 moet in staat zijn om een twee keer zo hoge gebruikersdichtheid te faciliteren en een lagere TCO bieden dan de vorige generatie.

Jarvis

Nvidia heeft ook Jarvis aangekondigd, een AI die spraak kan herkennen en begrijpen. Jarvis kan ingezet worden voor bijvoorbeeld virtuele assistenten en helpen bij het onderscheiden van meerdere sprekers bij een conversatie. Ook in callcenters kan de AI zijn dienst bewijzen. Nvidia claimt dat Jarvis binnen 300ms kan reageren op input van een gebruiker, waardoor het aan moet voelen als een real-time conversatie. De AI kan draaien op Nvidia-hardware in zowel cloud- als edge-omgevingen.

Nvidia heeft ook zijn eerste serverprocessor aangekondigd, genaamd Grace. Het gaat om een Arm-processor die moet uitblinken in AI- en HPC-workloads.

