Aandelenprijs van Britse telecomreus BT explodeert na overnamegerucht

De aandelenprijs van telecomgigant BT Group stijgt na berichten over een mogelijke overname van Reliance Industries.

Eerder vandaag publiceerde de Economic Times een artikel dat suggereert dat Reliance Industries een bod op BT Group overweegt. De aandelenprijs van BT Group schoot omhoog. Hoewel Reliance Industries het voornemen inmiddels heeft ontkend, lijkt de verklaring (nog) niet van invloed op de stijgende koers. De aandelenprijs van BT Group is op dit moment 7,4 procent hoger dan tijdens de beursopening van vanochtend.

Mogelijke overname door Reliance Industries

Het Indiase Reliance Industries is het moederbedrijf van toonaangevende organisaties in de telecom, gaswinning, textiel en media. Een van haar dochterbedrijven is Jio, ’s werelds tweenagrootste telecombedrijf.

In september van dit jaar kwam Reliance Industries in het nieuws na een bod voor de overname van de Nederlandse tak van T-Mobile. Hoewel private equity-organisaties Warburg Pincus en Apax er na een overbieding met T-Mobile Nederland vandoor gingen, geldt de actie als een van vele onderstrepingen van Reliance Industries’ groeiambities in West-Europa.

Eerder vandaag publiceerde de Economic Times een artikel met een gerucht dat precies in het straatje van de bovengenoemde ambities past. Reliance Industries zou geïnteresseerd zijn in de overname van Britse telecomgigant BT Group. De Economic Times zegt het plan vernomen te hebben van meerdere betrokkenen.

Reliance Industries reageerde met een verwerping van de suggesties in het artikel. “We ontkennen elk voornemen om een bod te plaatsen op Group BT. Het artikel is volledig ongegrond en speculatief”, stelt een woordvoerder.