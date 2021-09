T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard euro verkocht

T-Mobile Nederland komt voor 5,1 miljard euro in handen van de private investeringsbedrijven Apax en Warburg Pincus. Dit maakte de telecomoperator vandaag bekend.

Met de overname van T-Mobile Nederland door de private investeringsbedrijven komt er een einde aan de activiteiten van Deutsche Telekom in ons land. De Nederlandse dochter was eerder dit jaar opnieuw door het Duitse moederbedrijf in de etalage gezet. De afgelopen tijd deden veel namen de ronde over de overnemende partijen. Onlangs ging nog het gerucht dat het Indiase Reliance Industries een bod overwoog van 4,8 miljard euro.

Geen gevolgen voor dienstverlening

De overname zal geen gevolgen hebben voor de huidige activiteiten van de telecomoperator op de Nederlandse markt. De telecomoperator zal de huidige vier merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel blijven voeren. Ook blijft de T-Mobile Nederland voor vaste diensten samenwerken met Open Dutch Fiber voor de uitrol van glasvezel tegen zo aantrekkelijk mogelijke tarieven.

Reactie T-Mobile Nederland

In een commentaar spreekt CEO Søren Abildgaard van T-Mobile Nederland van een grote dag voor de telecomoperator. Hij is enthousiast over de toekomst en over de samenwerking met Apax en Warburg Pincus in de komende jaren. Volgens hem is T-Mobile Nederland nu klaar voor een volgend hoofdstuk.

Vanzelfsprekend moet de overname nog de toestemming krijgen van toezichthouders en van de ondernemingsraad van T-Mobile Nederland.