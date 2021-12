Nvidia claimt storage IOPS-record met BlueField DPU’s

Nvidia heeft naar eigen zeggen een record aan storage IOPS behaald met zijn speciale als SmartNIC’s werkende BlueField GPU’s. De chipleverancier wil hiermee aantonen dat de DPU’s extreem hoge storage IOPS leveren voor snellere verwerkingssnelheden in datacenters.

DPU’s of ook wel SmartNIC’s genoemd, zijn netwerkkaarten met een eigen krachtige processor. De DPU’s worden vaak ingezet in datacenters voor het draaien van specifieke workloads voor onder meer firewalls en encryptie, zodat overige processors ruimte vrij krijgen voor het draaien van belangrijkere taken, zoals AI- of analytics-workloads.

Hyperscalers als AWS, Azure en Google gebruiken vaak SmartNIC’s in hun datacenteromgevingen voor het draaien van standaard datacenterscenario’s.

Testconfiguratie en -uitvoering

In de uitgevoerde test gebruikte Nvidia twee 100 GB ethernet BlueField GPU’s in twee aparte HPE ProLiant DL380 Gen 10 Plus servers. De configuratie bestond verder uit Intel Ice Lake Xeon Platinum 8380 CPU’s, 512GB of DRAM, 120MB van L3 cache (60MB per socket) en een PCIe Gen4 bus.

De BlueField DPU’s leverden een bedraade bandbreete van 4000 Gbps tussen de initiator en het doelwit. Daarnaast werd het Storage Performance Development Kit (SPDK) en FIO-test gebruikt en werd de Linux-kernel getarget.

De configuratie leverde in de test 41,5 miljoen IOPS op. Volgens Nvidia is dit tot vier keer meer dan iedere andere beschikbare DPU op dit moment. De record IOPS toont aan dat de BlueField DPU’s van Nvidia gigantische prestaties en betere efficiency kunnen leveren binnen datacenters voor onder meer applicatieservers en storage appliances.

Veel potentieel voor DPU’s

Volgens experts van Nvidia toont de test met het record aan bereikte IOPS aan dat de BlueField DPU’s in staat zijn een 4000 Gbps-netwerk volledig te benutten. Dit is vooral handig voor AI-applicaties die zo snel mogelijk data nodig hebben. De Nvidia DPU’s zijn in staat de voldoende kracht te leveren om dit mogelijk te maken.

Inmiddels tonen al meerdere security- en netwoerkhardwareleveranciers interesse in de Nvidia BlueField GPU’s.