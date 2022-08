Nvidia en Dell Technologies combineren de BlueField-2 DPU’s met Dell PowerEdge-systemen. Dit moet de prestaties van gevirtualiseerde workloads op basis van VMware vSphere 8 verbeteren.

De introductie van VMware vSphere 8 leidt tot veel nieuwe oplossingen. Zo werken Nvidia en Dell samen voor Dell Validated Designs for AI – Automatic Machine Learning VxRail-sytemen. Ze komen nu ook met andere toepassingen.

BlueField-2 DPU’s in Dell PowerEdge servers

De samenwerking combineert de BlueField-2 DPU’s en AI-software van Nvidia met Dell PowerEdge servers. Deze oplossing is geconfigureerd voor VMware vSphere 8. Vooral om het beste uit Nvidia DPU’s te halen voor het offloaden, isoleren, versnellen en beveiligen van datacenter infrastructuurdiensten.

Processors en GPU’s kunnen zich daardoor focussen op het draaien en verwerken van grote hoeveelheden workloads voor AI en andere datacentertoepassingen. Daarnaast bieden de programmeerbare chips meer data security voor edge- en multicloudomgevingen.

Ondersteuning AI Enterprise Platform

De Dell PowerEdge servers met de BlueField-2 DPU’s ondersteunen ook het AI Enterprise Platform van Nvidia. Deze suite maakt het makkelijker AI-workloads te ontwikkelen en te draaien in on-premises- en cloudomgevingen. Een update van het AI Enterprise Platform maakt het straks mogelijk dat de Dell PowerEdge servers ook grotere multi-GPU workloads ondersteunen.

De gezamenlijke oplossing wordt later dit jaar algemeen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen per direct de systemen testen via het hand-on lab-programma Nvidia LaunchPad.

Tip: Dell Technologies introduceert VxRail op basis van VMware vSphere 8