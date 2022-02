Intel presenteert toekomstplannen; Intel Xeon zet de toon

Intel heeft het toekomstplannen van Intel Xeon gedeeld. In het plan kondigt de organisatie Sierra Forest aan, een efficiënte CPU voor cloud-native workloads. Het nieuwe model verschijnt in 2024. Intel ontwierp Sierra Forest om aan de behoeften van hyperscale-klanten te voldoen.

Sierra Forest is de eerste release van meerdere geplande E-core-processoren (efficiency). Intel werkt tegelijkertijd aan nieuwe P-core-processoren (performance). De organisatie zegt dat de komende Xeon-generaties uit P- én E-core-processoren bestaan. Daarmee brengt Intel twee platforms samen in een enkele, leidende productlijn.

Hoge verwachtingen van Xeon

“Vandaag geven we de wereld een duidelijk beeld van onze toonaangevende Xeon roadmap”, vertelde Sandra Rivera, executive vice president en general manager van de Datacenter and AI Group bij Intel. “Xeon stimuleert onze groei tot 2024 en verder.”

Intel hoopt te concurreren door processorprestaties per watt in de komende jaren te verhogen. Daarnaast wordt de dichtheid van E-cores verhoogt. Uiteindelijk moeten er meerdere E-cores passen in de ruimte die een enkele P-core inneemt.

Volgens de organisatie zijn er wereldwijd bijna twee miljoen 3rd gen Xeon-processors aan klanten geleverd. In Q4 2021 leverde Intel meer dan een miljoen modellen.

Sierra Forest, de aangekondigde e-core-processor, werd ontworpen om latency-gevoelige workloads van hyperscale-klanten uit te voeren, waaronder analytics en front-end web services.