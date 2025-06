Intel besteedt marketingactiviteiten uit aan Accenture

Intel informeerde zijn marketingmedewerkers over het plan om veel van hun functies over te dragen aan Accenture. De nieuwe CEO, Lip-Bu Tan, wil zo de kosten verlagen en de bedrijfsvoering verbeteren.

Het bedrijf stelt dat Accenture, met behulp van kunstmatige intelligentie, beter in staat is om klanten te bereiken. Uiterlijk op 11 juli krijgen de meeste marketingmedewerkers te horen of Intel hen ontslaat.

In een interne mededeling gaf Intel aan dat de overgang van marketing- en operationele functies grote gevolgen heeft voor de teamstructuren. Personeelsreducties zijn mogelijk het gevolg. Alleen kleine teams zullen overblijven, aldus het document dat werd ingezien door The Oregonian/OregonLive.

Intel bevestigt samenwerking met Accenture

Intel wilde niet zeggen hoeveel banen het schrapt. Het zwijgt ook over het aantal mensen dat wereldwijd in de marketingafdeling werkt, waaronder in Oregon. Wel bevestigde het bedrijf de samenwerking met Accenture in een verklaring aan The Oregonian/OregonLive.

Intel zet stappen om een slanker, sneller en efficiënter bedrijf te worden. Onderdeel daarvan is het moderniseren van de digitale mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn. En om het merk te versterken. Accenture is volgens Intel al een langdurige partner en het bedrijf kijkt ernaar uit de samenwerking uit te breiden.

Tan (foto), CEO sinds maart, is een ervaren bestuurder in de halfgeleiderindustrie, maar komt van buiten Intel. Hij is de eerste CEO van het bedrijf zonder eerdere werkervaring bij de fabrikant. Het lijkt erop dat hij de werkwijze van Intel ingrijpend verandert. In april gaf Tan al aan dat er grote ontslagrondes zouden komen. De details van die plannen worden nu duidelijk binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van Intel.

Duizenden banen weg bij productieafdeling

Eerder informeerde Intel personeel in de productieafdeling over mogelijke ontslagen van maximaal twintig procent. Dat zou neerkomen op duizenden banen. Tan voert een reorganisatie door met het doel de innovatie bij Intel te versnellen, onder meer door het schrappen van banen en het verminderen van managementlagen. Intel gaf aan dat het uitbesteden van marketingactiviteiten deel uitmaakt van deze bredere reorganisatie.

Het bedrijf liet marketingmedewerkers weten dat, hoewel lagere kosten een logisch gevolg van deze stap zullen zijn, de belangrijkste reden is dat het huidige model om de markt te benaderen moet worden aangepast aan wat klanten verwachten. Men kreeg te horen dat besluitvorming te traag verloopt, programma’s te complex zijn en dat concurrenten sneller handelen.

Intel probeert zich te herstellen van jarenlange technologische achterstanden. Daardoor verloor het bedrijf marktaandeel. Ook liep het bedrijf achterstand op bij de ontwikkeling van AI. De omzet van het bedrijf is de afgelopen jaren met een derde gedaald, wat heeft geleid tot verliescijfers en een onzekere toekomst.

Volgens de mededeling van deze week wil Intel met Accenture samenwerken om AI-gedreven technologieën in te zetten. Daarmee hoopt het sneller te kunnen handelen, processen te vereenvoudigen, best practices toe te passen en tegelijkertijd de uitgaven te beheersen.

Er wordt ook gesuggereerd dat sommige werknemers hun opvolgers bij Accenture mogelijk moeten inwerken en hen kennis over Intel-processen moeten bijbrengen tijdens de overgang.