‘Intel ontslaat 20 procent van zijn fabriekspersoneel’

Intel zal naar verluidt in juli 2025 tussen de 15 en 20 procent van zijn fabrieksmedewerkers ontslaan. Deze ontslagronde zal de eerste grote personeelsinkrimping zijn sinds Lip-Bu Tan in maart aantrad als nieuwe CEO.

Dit schrijft India Today. Hoewel de onderneming nog steeds winst maakt bij bepaalde bedrijfsonderdelen, rapporteerde Intel als geheel onlangs een verlies van 1,6 miljard dollar. Dit leidt tot ontslagrondes en een strategische koerswijziging.

De aankomende ontslagen zullen wereldwijd duizenden werknemers treffen, met name binnen de foundry-tak. Uit een interne memo blijkt dat de ontslagronde midden juli begint en waarschijnlijk tegen het einde van die maand is afgerond. Naga Chandrasekaran, verantwoordelijk voor de productie bij Intel, noemt de beslissing zeer pijnlijk. Hij stelt dat de reorganisatie nodig is om de kosten beheersbaar te houden en de efficiëntie te verbeteren. In de memo staat ook dat het om 15 tot 20 procent van het fabrieksbestand gaat, met de grootste impact op het kernpersoneel van de fabrieken.

Hoewel Intel zich niet publiekelijk heeft uitgelaten over het exacte percentage van de ontslagen, zou het bedrijf volgens berichten hebben aangegeven dat men het personeel met zorg en respect behandelt tijdens deze overgang. De maatregel maakt deel uit van een bredere poging om de organisatiestructuur te vereenvoudigen. En om technische teams meer slagkracht te geven richting de klant.

Intel stroomlijnt de bedrijfsvoering

Deze ontslagen komen op een moment dat Intel te maken heeft met zware financiële tegenwind. Het bedrijf ziet toenemende concurrentie op de pc- en datacentermarkten en blijft achter op het snelgroeiende gebied van kunstmatige intelligentie. Daarom probeert Intel de bedrijfsvoering te stroomlijnen en kosten te besparen. In 2024 ontsloeg het bedrijf al 15.000 mensen, waaronder 3.000 in Oregon (VS), waar zich de grootste productielocatie van Intel bevindt.

Hoewel de fabrieksontslagen wereldwijd effect hebben, lijkt het Oregon het zwaarst te treffen. Daar werken ongeveer 20.000 mensen voor Intel. Afdelingen zijn al gevraagd om zich voor te bereiden op bezuinigingen, gebaseerd op investeringsprioriteiten en beoordeling van vaardigheden. Er wordt ditmaal geen mogelijkheid tot vrijwillig vertrek geboden. Teams mogen de ontslagen doorvoeren binnen de richtlijnen van het management.