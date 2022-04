Een meerderheid van de Nederlandse mkb’ers (85 procent) is bezig of start binnenkort om de bedrijfsvoering met behulp van IT te moderniseren. Het is de bedoeling op meerdere fronten stappen te zetten, van de bedrijfscultuur tot agile mechanismen en processen.

Dat blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van AWS. Hoewel de plannen er bij de meeste mkb’ers liggen, ervaart tweederde belemmeringen op weg naar verdere digitalisering. Een van de belangrijkste redenen is het gebrek aan interne kennis en vaardigheden. Het onderzoek ziet investeringen in digitale vaardigheden van de Nederlandse bevolking dan ook als cruciaal, aangezien het mkb 70 procent van de beroepsbevolking vertegenwoordigt.

Omarming nieuw digitaal tijdperk

Diensten naar de cloud verplaatsen is voor ruim driekwart een belangrijk onderdeel van moderniseringsprojecten. Het digitaliseringsproces gaat echter niet zonder slag of stoot. Zo ervaart tweederde van de mkb’ers belemmering vanwege een kennis- en vaardighedengebrek. Door deze kennisbarrière hebben mkb’ers moeite met innoveren, samenwerken en het stroomlijnen van processen tussen afdelingen.

Gelukkig is er externe ondersteuning die kan helpen bij het uitrollen en uitvoeren van moderniseringsprojecten. De meeste mkb’ers realiseren zich dat het belangrijk is een externe IT-partner te betrekken. 72 procent van de mkb’ers die projecten uitvoeren betrekt een externe IT-partner bij de implementatie. Mkb’ers die van plan zijn de komende twee jaar te starten, zullen waarschijnlijk drie op de vier keer een IT-partner inschakelen.

Mkb’ers willen cloud, volledig potentieel niet gezien

Het onderzoek stelt ook vast dat de wil om gebruik te maken van de cloud er is. Meer dan tweederde ziet het als een belangrijke stap. Vooral bedrijven met meer dan 50 werknemers zien de cloud als een oplossing voor digitale uitdagingen. Toch blijkt een gebrek aan interne kennis en vaardigheden ook voor cloudmigraties een barrière.

GfK ziet dat de cloud vooral gebruikt wordt voor de basisbehoeften van een bedrijf, en niet zozeer voor groei, innovatie of concurrentievermogen. IT-leiders noemen het gemak om met de cloud te werken (51 procent), betere security- en compliance-faciliteiten (39 procent) en het vereenvoudigen van IT-beheer (37 procent) als belangrijkste beweegredenen.

Verder ziet het onderzoek meer ruimte voor cloudadoptie en slimmer gebruik van de cloud door het mkb. Dit laatste om meer waarde aan het bedrijf toe te voegen, zoals groei realiseren door te innoveren en beter te concurreren.

