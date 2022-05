Wellicht dat zelfrijdende voertuigen binnenkort toch sneller te zien zijn. Weliswaar niet op de openbare weg, maar op een akker bij je in de buurt. John Deere heeft bekendgemaakt een pakket te hebben aangekocht van Light, een startup die gespecialiseerd is in AI voor zelfrijdende voertuigen. Daarmee komt de autonome boerderij ineens dichterbij.

Met de investering die John Deere doet in een pakket voor zelfrijdende voertuigen komt de zelfrijdende tractor snel dichterbij. Het automatiseren van tractors door John Deere kan flink wat voordelen bieden voor boeren. Om te beginnen wordt er enorm veel tijd bespaard als de boer niet langer zelf de hele dag in een tractor hoeft te zitten, maar de tractor autonoom kan rijden. Daarnaast rijdt een autonome tractor veel nauwkeuriger en sneller dan wanneer die door de boer zelf wordt bestuurd. Dat zou dus een betere oogst kunnen opleveren.

Investering in autonoom rijdende tractors

Bij John Deere investeren ze al langer in kunstmatige intelligentie (AI), maar met de aankoop van het pakket van Light komt alles in een stroomversnelling. Met dit pakket kan het bedrijf deze technologie veel sneller gaan uitrollen dan wanneer het deze zelf had moeten ontwikkelen. Het pakket van Light bestaat uit algoritmes die camerabeelden analyseren en op die manier bepalen hoe het voertuig moet rijden.

De technologie en algoritmes van Light werken op basis van standaardcamera’s waarvan de beelden in realtime worden geanalyseerd. Het maakt geen gebruik van Lidar, een radartechnologie die een stuk duurder is. Een voordeel hiervan is dat het totale pakket dat moet worden toegevoegd aan een tractor redelijk betaalbaar is.

Een ander groot voordeel is dat de voertuigen op privéterrein opereren, en niet op de openbare weg. Er zijn veel minder zaken om rekening mee te houden, waaronder andere weggebruikers en ingewikkelde verkeerssituaties. Hierdoor kan John Deere het pakket waarschijnlijk snel uitrollen. Wat John Deere wel zal moeten toevoegen is zijn eigen kunstmatige intelligentie, om de tractor de akker en de gewassen te kunnen laten herkennen. Daardoor kunnen de akkers ook op de juiste manier worden bewerkt.

Het uiteindelijke doel van John Deere is een volledig geautomatiseerde boerderij, waarbij de boeren zich kunnen bezighouden met de taken waarvoor een persoon echt noodzakelijk is. Het rijden van rondjes op een akker kan prima worden geautomatiseerd.

