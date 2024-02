Salesforce heeft Tableau Pulse vandaag beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Tableau Pulse is een AI-functionaliteit die in staat is om zelf cijfers te analyseren en inzichtelijk te maken. De gebruiker krijgt grafieken en tabellen te zien met een ondersteunende tekst die vermeldt welke conclusies er getrokken kunnen worden uit de cijfers. Dat komt overeen met het werk een data-analist normaliter doet.

Het hebben van een datalake of datawarehouse is de eerste stap in een datastrategie. Het inzichtelijk maken van de data zodat er conclusies uit getrokken kunnen worden, is stap twee. Met stap twee hebben heel veel organisaties moeite. Veel IT-beslissers erkennen dit als grootste probleem in hun datastrategie. Ze zitten op een goudmijn aan data, maar weten niet goed hoe ze de data moeten analyseren en inzichten te creëren.

Veel organisaties zetten nu teams met data-analisten op, die gaan aan de slag met de data en creëren de analyses en inzichten waar de IT-beslissers naar op zoek zijn. Er is echter een groot tekort aan data-analisten en daarnaast zijn zij ook afhankelijk van de vragen die IT-beslissers bij ze neerleggen.

Analyses en inzichten direct toegankelijk voor IT-beslissers

Bij Salesforce wordt al geruime tijd gewerkt aan Tableau Pulse. Tableau Pulse maakt gebruik van generatieve AI om de bedrijfsdata te analyseren en inzichten te creëren. Gebruikers hoeven hier niet eens vragen voor te stellen. Het zal IT-beslissers direct toegang geven tot analyses zonder de tussenkomst van een data-analist.

Tableau Pulse bestaat uit een aantal onderdelen, waarvan Tableau Pulse Insights Platform de belangrijkste is. Dit platform kan automatisch trends, afwijkingen en uitschieters detecteren in de data. Vervolgens kan het platform de uitkomsten inzichtelijk maken met grafieken en tabellen, maar ook met een begeleidende omschrijving. Een marketing manager kan bijvoorbeeld een boodschap krijgen dat een bepaalde campagne de afgelopen 24 uur ineens veel slechter presteert.

Tableau Pulse on Mobile en Tableau Pulse Slack Digest

Met Tableau Pulse on Mobile kan een gebruiker via een smartphone of tablet wel vragen stellen aan Tableau. Hiervoor gebruikt Tableau natural language processing om de vraag goed te intrepeteren. Een gebruiker kan bijvoorbeeld vragen “Hoever wijken de verkopen van vorige maand af van een jaar eerder?” Vervolgens kan Tableau Pulse in real-time een grafiek genereren waarin het van de afgelopen maand per dag het aantal verkopen uitzet en vergelijkt met een jaar eerder. Daarnaast kan Tableau Pulse ook de data verder analyseren om duiding te geven.

Daarnaast is er ook nog Tableau Pulse Slack Digest, hiermee kan je samenvattingen of analyses ontvangen in een Slack-kanaal naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld ook dagelijks om bepaalde processen of activiteiten goed in de gaten te houden.

Maakt Tableau Pulse je data-analist overbodig?

De data-analisten kunnen rustig ademhalen, ze hoeven niet direct te vrezen voor hun baan. Tableau Pulse biedt weliswaar meer en directere mogelijkheden aan gebruikers om zelf met de data aan de slag te gaan. Toch zijn er nog steeds data-analisten nodig om de context te bepalen en de data op de juiste manier beschikbaar te maken binnen Tableau.

Data-anlisten worden met Tableau Pulse vooral ontzorgt. Voor een simpele analyse vraagt de directie nu wellicht aan een data-analist om een rapport te creëren. Met Tableau Pulse heeft de directie daar straks zelf direct toegang toe, door die vraag simpelweg aan Tableau Pulse te stellen.

Features voor data-analisten

Hierdoor kunnen de data-analisten zich bezighouden met complere zaken, maar ook met het goed inrichten van de Tableau-omgeving. Data-analisten krijgen onder meer toegang tot de Tableau Pulse Metrics Layer. Hiermee kunnen data-analisten definiëren wat bepaalde data is of betekent in de business context. Zodat de data ook op de juiste manier wordt geïnterpeteerd door Tableau.

Met de Visual Segment Creation in Data Cloud kunnen data-analisten segmenten creëren binnen datasets. Bijvoorbeeld met spatial mapping door een geografisch gebied te bepalen of door bepaalde doelgroepen te creëren op basis van interesses. Door segmenten te creëren kunnen de normale gebruikers betere analyses doen, omdat ze gebruik kunnen maken van de voor hen meest relevante data.

Tableau Cloud nu beschikbaar in AWS Marketplace

Salesforce heeft er ook voor gekozen om Tableau Cloud nu beschikbaar te maken in de AWS Marketplace. Hierdoor kunnen klanten Tableau Cloud direct in AWS gebruiken en eenvoudig loslaten op de data die in AWS aanwezig is, zonder additionele egress-kosten. Tableau Cloud is beschikbaar in drie smaken; Viewer, Explorer en Creator, voor respectievelijk 15, 42 en 75 dollar per gebruiker per maand.

Tableau Pulse is gratis beschikbaar binnen Tableau Cloud

In tegenstelling tot veel andere generatieve AI-diensten is Tableau Pulse gratis beschikbaar binnen de bestaande Tableau Cloud-abonnementen. Klanten hoeven dus niet extra te betalen om Tableau Pulse te gebruiken.