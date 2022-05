Sony gaat flink investeren in elektrische en/of autonome auto’s. In eerste instantie via het leveren van sensors aan autofabrikanten, schrijft de Financial Times. Hiervoor gaat het Japanse techconcern een samenwerkingsverband aan met Honda.

Volgens de zakenkrant ziet Sony in dat de markt voor sensors en processors voor de auto-industrie een groeimarkt is. Het Japanse techconcern heeft daarom in zijn recente corporate-strategie vastgesteld in 2025 één van de belangrijkste leveranciers van sensors voor het automotive-segment te willen zijn. Het zou dan 15 van de top 25 mondiale autofabrikanten bedienen en daarmee 75 procent van de markt voor dit soort sensors in handen hebben.

Vooral gaat het om imaging sensors. Deze sensors levert het bedrijf aan fabrikanten van smartphones, maar Sony wil meer markten aanboren.

Eigen elektrische auto’s

De samenwerking moet ook leiden tot het maken van eigen elektrische auto’s die met alle Sony-technologie en sensors zijn uitgerust. Hiervoor is het Japanse techconcern een joint-venture aangegaan met de Japanse auto- en motorfabrikant Honda. De joint-venture heeft inmiddels een eerste prototype elektrische auto opgeleverd die vol zit met de technologie van Sony; de Vision-S.

Investering in eigen chippproductie

De elektrische auto’s van Sony en Honda hebben ook veel processors nodig. Een lastige klus gezien het huidige chiptekort. Het Japanse techconcern is echter van plan de processors zelf te gaan fabriceren en is hiervoor eind vorig jaar al een joint-venture aangegaan met de Taiwanese chipfabrikant TSMC. Hiervoor is een bedrag van 7 miljard dollar (6,5 miljard euro) gereserveerd.

Overige portfolio’s

Tegelijkertijd blijft Sony de komende tijd bekende producten ontwikkelen. Het techconcern blijft investeren in zijn PlayStation-consoles, onder meer door het vergroten van de productie van zijn laatste console, de PlayStation 5. Daarnaast gaat het concern zich de komende jaren op nog meer gaming- en mobiele toepassingen richten en zijn portfolio daarvoor uitbreiden.

