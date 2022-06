Microsoft Exchange Server krijgt pas in 2025 een nieuwe on-premises versie. Dat blijkt uit een update over de roadmap. Wel krijgt de nieuwste versie, Exchange Server 2019, de komende jaren diverse updates.

Met het bekend maken van het tijdstip van de komst van de komende on-premises versie van Exchange Server, geeft Microsoft meer duidelijkheid over de ontwikkelingen rondom dit product. Twee jaar geleden bij de lancering van Exchange Server 2019 kondigde de techgigant aan dat in de tweede helft van 2021 een nieuwe versie zou verschijnen. Dit is niet gebeurd en pas nu heeft de techgigant eindelijk een update gegeven.

Als reden voor het uitblijven van de update in de tweede helft van 2021 wordt security aangedragen. Vooral het hacken van Exchange Server-servers door landen gesponsorde hackers heef een rol gespeeld.

Nieuwe versie in 2025

Microsoft kondigt nu aan dat de volgende on-premises versie van Exchange Server in 2025 verschijnt. Tot 14 oktober 2025 zullen de huidige versies van Exchange Server, versie 2016 en 2019, nog door de techgigant worden ondersteund. Na die datum wordt alleen de nieuwe versie ondersteund. De 2025-versie, waarvan de naam, de abonnementsmodellen en de prijzen nog bekendgemaakt zullen worden, heeft modern lifecycle beheer, waarbij ondersteuning altijd is gewaarborgd.

In de tussentijd is Microsoft van plan in de komende jaren Exchange Server 2019 van diverse updates te voorzien die de toepassing up-to-date houden met de laatste ontwikkelingen. Denk hierbij aan upgrades voor security, authenticatie, nieuwe update dashboards, uitrol- en beheer functionaliteit en meer integratie voor hybride omgevingen.

Het wordt aangeraden te upgraden naar Exchange Server 2019 als klanten dat nog niet hebben gedaan. Voor de upgrade naar de nieuwste versie hebben gebruikers straks zogenoemde Server and CAL (Client Access License) licenties nodig. Ook is een upgrade alleen toegankelijk voor klanten met Software Assurance.

Het hele updateproces zal volgens de techgigant zeer makkelijk worden, zodat eindgebruikers van het huidige Exchange Server 2019 bijvoorbeeld niet hoeven te investeren in hardware, nieuwe mailboxen of andere zaken. Ook zal het hele upgradeproces straks soepeler verlopen dan bij de oude versies.