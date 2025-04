Einde support van Exchange 2016 en 2019 nadert, opvolger laat op zich wachten

Microsoft waarschuwt dat de ondersteuning voor Exchange 2016 en 2019 op 14 oktober 2025 stopt. Het is cruciaal dat beheerders actie ondernemen om beveiligingsrisico’s te vermijden. Migratie naar Exchange Server SE of Exchange Online wordt aanbevolen, al is die eerste voorlopig niet beschikbaar. Microsoft dwingt organisaties hiermee naar Exchange Online of een concurrerende dienst.

Microsoft heeft IT-beheerders opnieuw gewaarschuwd voor het naderende einde van de ondersteuning voor Exchange Server 2016 en Exchange Server 2019. Na 14 oktober 2025 zullen deze versies geen beveiligingsupdates en bugfixes meer ontvangen, waardoor servers kwetsbaar worden voor aanvallen.

Wat betekent dit voor beheerders?

Het continueren van het gebruik van Exchange 2016 en 2019 na de end-of-support datum brengt potentiële beveiligingsrisico’s met zich mee. Microsoft adviseert beheerders dan ook om actie te ondernemen. Dit kan door te migreren naar Exchange Server Subscription Edition (SE), die later dit jaar wordt verwacht, of door over te stappen op Exchange Online. Exchange Online is de cloudvariant en is beschikbaar als stand-alone service of als onderdeel van een Office 365-abonnement.

Microsoft dwingt klanten naar cloudversie van Exchange

Opmerkelijk genoeg komt de Exchange Server SE pas in het derde kwartaal beschikbaar, vlak voor het verstrijken van de ondersteuning van Exchange 2019. Microsoft stelt nu dat de upgrade van 2019 naar SE een kleine cumulatieve update zal zijn. Feit is echter dat organisaties die meer zekerheid willen of meer tijd nodig hebben nu min of meer worden gedwongen de cloudvariant af te nemen. Of te migreren naar een concurrerende dienst. De gang van zaken bij Microsoft is op zijn minst twijfelachtig door de introductie van Exchange SE zo kort voor de einde van Exchange Server 2019 te plannen.

Upgraden of migreren?

Beheerders die hun Exchange servers on-premises willen houden, kunnen een in-place upgrade uitvoeren van Exchange Server 2019 naar Exchange Server SE. Een legacy upgrade van Exchange 2016 is ook mogelijk. Microsoft adviseert om eerst een legacy upgrade uit te voeren naar Exchange 2019 en vervolgens een in-place upgrade naar Exchange Server SE. Een directe legacy upgrade van Exchange 2016 naar Exchange Server SE is ook een optie, maar gezien de korte tijd tussen de release van Exchange Server SE en het einde van de ondersteuning voor Exchange 2016, is dit wellicht niet haalbaar voor alle organisaties. Microsoft stelt: “Servers met Exchange 2016 en Exchange 2019 blijven uiteraard wel werken na 14 oktober 2025.”

Eerder dit jaar maakte Microsoft al bekend dat er geen verlenging van de end-of-life datum, extended support of Extended Security Updates (ESU) beschikbaar zullen komen voor Exchange 2016 en Exchange 2019. De mainstream support voor Exchange 2019 eindigde al op 9 januari 2024, terwijl Exchange 2016 in oktober 2020 het einde van de mainstream support bereikte.