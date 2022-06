Het Belgische CadCorner en het Nederlandse GPO Solutions staan voortaan bekend als Innoptus. De IT-dienstverleners werken sinds 2017 als één team. Een naamswijziging is de volgende stap.

CadCorner en GPO Solutions verlenen software- en consultancydiensten aan bedrijven in de maakindustrie. De dienstverleners werken onder andere met PTC ThingWorx, een platform voor het beheren van IoT-netwerken.

Het Belgische CadCorner werd in 2011 opgericht. Het Nederlandse GPO Solutions kwam in 1993 van de grond. Sinds 2017 werken de bedrijven als één team. In hetzelfde jaar werden de bedrijven onderdeel van 4ITEGO Group, een nieuw moederbedrijf.

Aanvankelijk vervolgden de bedrijven onder eigen naam. Daar komt nu een einde aan. CadCorner en GPO Solutions gaan verder als Innoptus. “Dit is veel meer dan een rebranding”, deelt Xavier Werbrouck, CEO van 4ITEGO Group. “Dit is een versterking van onze samenwerking.”

“We scheppen duidelijkheid”, voegt sales director Robin van Raak toe. “Daarnaast zullen we onze processen nog meer op elkaar afstemmen. Dat moet uiteindelijk tot een betere dienstverlening leiden.”

Innoptus

De corebusiness verandert niet. Het bedrijf blijft gericht op klanten in de maakindustrie. Innoptus helpt bijvoorbeeld bij het moderniseren van productieomgevingen. Het bedrijf ontwerpt en implementeert software voor het verbinden van apparaten en verzamelen van data.

Soms moet de supply chain van machineonderdelen daarop aansluiten. Vandaar is ook product lifecycle management (PLM) een belangrijk onderdeel van het aanbod. “Wie niet nadenkt over zijn digitale transformatie, zal vroeg of laat in de problemen komen en voorbijgestoken worden door bedrijven die dat wel doen”, deelt Werbrouck.

Breder is beter

Innoptus heeft een zusterbedrijf. Infinite Simulation Systems werd in 2020 overgenomen door moederbedrijf 4ITEGO Group. De organisatie ontwikkelt en implementeert simulatiesoftware. Klanten hoeven minder prototypes te bouwen, wat tijd wint voor doorontwikkeling.

Infinite Simulation Systems behoudt zijn eigen naam, maar werkt nauw samen met Innoptus. Op die manier bouwt 4ITEGO Group een breder portfolio. Dat is een kans, zegt Van Raak. “Sinds 2017 is onze omzet, onder meer dankzij een breder productfolio, meer dan verdrievoudigd.”

“Op dat pad willen we nu verder gaan”, voegt de sales director toe. “Maar dat kan alleen met de juiste mensen.” 4ITEGO Group heeft personeel nodig om de groei bij te benen. De organisatie hoopt de meeste vacatures voor het einde van dit jaar ingevuld te hebben.