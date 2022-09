Maastricht UMC+ worstelt met een “grote storing”. De patiëntengegevens en communicatiesystemen van het ziekenhuis zijn slecht bereikbaar.

Op het moment van schrijven is de oorzaak van de storing onbekend. Het probleem wordt “nog altijd onderzocht”, deelt Maastricht UMC+ in een aankondiging op de website. De storing is dusdanig ernstig dat het ziekenhuis meerdere poliklinieken sluit.

“Heeft u vandaag (donderdag 8 september) een afspraak bij een van onze poliklinieken, dan gaat deze afspraak niet door”, meldt de organisatie. Patiënten met een ernstige gezondheidssituatie kunnen alsnog naar het ziekenhuis komen. Bellen heeft weinig zijn, want het telefoonsysteem is gedeeltelijk of volledig offline.

Beperkte toegang tot patiëntengegevens

Volgens 1Limburg hebben artsen geen toegang tot patiëntengegevens in digitale systemen. “Het crisisbeleidsteam is bij elkaar gekomen om in kaart te brengen wat er precies aan de hand is en hoe diep het probleem zit”, deelde een woordvoerder van het ziekenhuis.

Sommige systemen zijn onaangetast. “Acute behandelingen gaan gewoon door”, voegde de woordvoerder toe. Een aantal afdelingen blijven open, waaronder dialyse, oncologie en de polikliniek voor zwangeren. Het ziekenhuis deelde een overzicht op de website.

Storing Maastricht UMC+

Storingen zijn geen bewijs voor een cyberaanval, maar de beperkte toegang tot patiëntengegevens is een veeg teken. Het afsluiten van systemen kan de verspreiding van malware voorkomen. Tegelijkertijd is het te vroeg om conclusies te trekken.

De klantenservice van Essent was in de afgelopen week onbereikbaar per telefoon en chat. Het interne IT-systeem lag plat door een storing. Malware speelde geen enkele rol. Voor nu zoekt Maastricht UMC+ “met man en macht naar de oorzaak”, aldus de woordvoerder.

Afbeelding: door Kleon3 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0