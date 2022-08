Schneider Electric overweegt de overname van Aveva, een Britse leverancier van industriële software. Na de bekendmaking van het plan steeg de aandelenprijs van Aveva met 32 procent.

Op dit moment heeft Schneider Electric een meerderheidsbelang in Aveva. De grootaandeelhouder overweegt de overige aandeelhouders uit te kopen. Schneider Electric besluit uiterlijk op 21 september of de deal doorgaat.

Schneider en Aveva

Schneider Electric ontwikkelt producten voor energiemanagement. De technologie wordt toegepast in diverse omgevingen, van huizen en kantoren tot landelijke elektriciteitsnetwerken. Aveva ontwikkelt industriële software voor engineers, managers en IT-professionals in de maakindustrie.

“Er is nog geen voorstel gedeeld met Aveva en er is geen zekerheid dat er een bod wordt gedaan, noch over de voorwaarden waaronder het bod zou worden gedaan”, benadrukte Schneider Electric in een verklaring. Na de bekendmaking sprong de aandelenprijs van Aveva met 32 procent omhoog. De marktwaarde steeg naar ongeveer 10 miljard euro.

Hoofdprijs

Schneider is sinds 2017 grootaandeelhouder van Aveva. De organisatie betaalde toentertijd 3 miljard pond. De koers van Aveva is sindsdien verdubbeld. Schneider Electric was in 2017 een stuk minder kwijt geweest voor een volovername dan nu.

Volgens Denise Molina, marktanalist bij Morningstar, heeft Schneider bewust gewacht. “Op het moment van de overname (2017, red.) wilde Schneider de cultuur van Aveva niet verstoren, zodat het bedrijf met enige onafhankelijkheid kon doorgaan, terwijl het alsnog profiteert van overlap in de eindmarkten van klanten”, vertelde Molina tegen Reuters.

Inmiddels heeft Aveva een paar jaar met Schneider gewerkt. Peter Herweck, de huidige CEO van Aveva, was eerder werkzaam voor het management van Schneider. “Het risico van verstoring is niet zozeer een probleem”, voegt Molina toe.

Aveva reageert

Schneider benadrukte in de verklaring dat Aveva onafhankelijkheid behoudt in het geval van een volovername. Aveva reageerde formeel. “Een dergelijk voorstel, indien en wanneer ontvangen, zal worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van het bestuur van AVEVA, samen met haar adviseurs”, aldus de organisatie.

