Veeam en Lenovo gaan een samenwerking aan voor het nieuwe Lenovo TruScale Backup-as-a-Service (BaaS)-platform. Bedrijven kunnen de dataprotectiedienst op basis van gebruik afnemen via Lenovo TruScale.

Volgens Veeam krijgen bedrijven met de Lenovo TruScale BaaS-dienst de mogelijkheid hun dataprotectiestrategie uit te bouwen. Ze kunnen de grote hoeveelheid aan data beheren en de prestaties van hoge beschikbaarheids- en veelgevraagde workloads optimaliseren. Bovendien helpt de BaaS-dienst bedrijven de kosten voor hun databeheer- en protectie te verlagen.

Lenovo TruScale BaaS

Voor de dienst worden Lenovo ThinkSystem DE- en DM- storagesystemen gecombineerd met Veeam Backup & Replication. Dit moet de hoge beschikbaarheid, efficiënte prestaties en robuust databeheer met elkaar verenigen, volgens beide partijen.

De Lenovo TruScale BaaS-dienst kan hierdoor klanten onder meer betrouwbare recovery-mogelijkheden bieden die minder tijd in beslag nemen, datahergebruik mogelijk maken en de kosten omlaag brengen. Ook biedt de dienst uitgebreide opties voor digitale resiliency, disaster recovery (DRaaS) en bescherming tegen ransomware.

Daarnaast kan de op Veeam gebaseerde dienst iedere omgeving beschermen, waarbij het niet uitmaakt of deze zich in on-premises datacenters of in cloud- en/of edge-omgevingen bevinden. Verder zorgt de BaaS-dienst van Lenovo voor diverse opties rondom data sovereignty voor volledige controle over data en compliance.

De dienst in samenwerking met Veeam komt volgend jaar beschikbaar.

Meer Lenovo TruScale-diensten

De komst van de gezamenlijke BaaS-dienst past in het streven van Lenovo om zakelijke klanten via zijn TruScale-platform meer cloudgebaseerde diensten te bieden. Tegelijk met de gezamenlijke dienst met Veeam, heeft de techgigant ook een dienst in samenwerking met Nutanix aangekondigd.

Lenovo TruScale Hybrid Cloud with Nutanix wordt gehost op het ThinkAgile HX HCI-platform en combineert daar met verschillende Nutanix-oplossingen. Het gaat om het Nutanix Acropolis AOS-besturingssysteem, de Acropolis AHV Hypervisor en Nutanix Prism. Hiermee kunnen klanten de security en controle over on-prem infrastructuur en de flexibele mogelijkheden van de hybrid cloud verder inregelen.

Wanneer deze dienst beschikbaar komt, is niet bekend.

