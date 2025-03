Fidelma Russo: “HPE bouwt en koopt wat klanten nodig hebben binnen onze stack”

Organisaties die snel willen innoveren, kiezen vandaag de dag voor een schaalbare cloudstrategie. Dit kan zowel in de public cloud als in de private cloud. HPE GreenLake is de snelst groeiende on-premises stack waarmee organisaties vrijwel alles kunnen doen. Of zoals Fidelma Russo, CTO bij HPE, het kort samenvat: “HPE bouwt en koopt wat klanten nodig hebben binnen onze stack.”

HPE was jaren geleden een bedrijf dat een volledig geïntegreerde stack aanbood. HPE had de hardware, HPE UX en diverse andere oplossingen bovenop die stack. Daarna verschoof de markt naar een best-of-breed strategie. Nu zitten we in een fase waarin organisaties een cloudstrategie hanteren en kiezen voor leveranciers die een complete stack of oplossing bieden, inclusief garanties op de uitkomst.

Organisaties met een cloudstrategie kunnen kiezen voor hyperscalers zoals AWS, Microsoft of Google, maar ook voor een private cloud in hun eigen datacenter. Van de grote traditionele hardwareleveranciers (zoals HPE, Dell en Lenovo) loopt HPE met GreenLake voorop in het private cloud-aanbod.

Alles is software-defined

Hoewel hardware nog steeds de basis vormt van elke stack, maakt HPE GreenLake het verschil met de combinatie van hardware, software en AI. Waar HPE zich vroeger onderscheidde met unieke hardware, zoals eigen chips voor snellere storage, is tegenwoordig alles software-defined. Dit heeft HPE in staat gesteld om zijn storage-oplossingen ook aan te bieden bij hyperscalers. Hierdoor kunnen organisaties storage-oplossingen van HPE implementeren die zowel on-premises als in de cloud draaien, met gecentraliseerd beheer.

HPE GreenLake begon met compute, storage en netwerken, maar biedt inmiddels veel meer, zoals datamanagement, observability, analytics for sustainability en energie-efficiëntie. Fidelma Russo geeft aan dat zij wekelijks in gesprek is met klanten over hun ervaringen, hoe de oplossingen samenwerken en vooral wat er nog mist. Op basis hiervan wordt de strategie van HPE bepaald en welke nieuwe ontwikkelingen er vereist zijn. Dat kan door zaken zelf te ontwikkelen of door overnames te doen.

HPE schaakt op wereldniveau

Het volledig zelf ontwikkelen of aankopen van alle nieuwe technologieën die op de markt komen is zelfs voor HPE te ambitieus. Dagelijks verschijnen er nieuwe technologieën die interessant kunnen zijn, maar niet alles kan je zelf ontwikkelen of aankopen. Daarom werkt HPE ook samen met cruciale partners als Red Hat, Nutanix, VMware, Cohesity en Commvault.

Soms biedt HPE echter oplossingen aan die concurreren met diezelfde partners of waarbij meerdere partners een vergelijkbare oplossing hebben. Dit zorgt voor uitdagingen en dan is het voor HPE een strategisch schaakspel. Recentelijk heeft HPE veel aandacht getrokken met de introductie van HPE VME, een virtualisatieoplossing die VMware vSphere moet gaan vervangen bij organisaties. De ontwikkeling van HPE VME kwam voort uit de vraag van klanten naar een betaalbaar alternatief voor VMware. Dit bleek een zeer strategische zet, aangezien HPE zelf verrast was door de grote vraag en enthousiasme voor het product.

HPE VME: Een strategische meesterzet

Wat begon als een idee om virtualisatie toe te voegen aan bestaande HPE-oplossingen, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige enterprise software-oplossing. HPE VME kan niet alleen concurreren met VMware, maar ook gebruikt worden op hardware-stacks van concurrenten. HPE beseft dat niet elk datacenter volledig uit HPE-hardware bestaat en heeft daarom gezorgd dat HPE VME ook op andere x86-servers kan draaien.

Enkele jaren geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat een bedrijf een serieuze poging zou doen om VMware uit te dagen op de de virtualisatiemarkt. Nutanix probeert dit al jaren, maar VMware bleef altijd de dominante speler. De overname van VMware door Broadcom en de daaropvolgende veranderingen hebben echter alles op zijn kop gezet. Vooral de hoge prijzen zorgen voor ontevredenheid bij organisaties. De investering van HPE in virtualisatie en de overname van Morpheus Data is een meesterzet geweest – een zet die Broadcom op termijn zelfs schaakmat kan zetten.

Fidelma Russo vat het als volgt samen: “Soms heb je gewoon geluk.” De overname van Morpheus Data kwam qua timing op het perfecte moment. De overname zat echter al veel langer in de planning. Ze benadrukt dat de ontwikkeling van HPE VME nog lang niet is afgerond. Er wordt serieus gekeken naar verbeteringen op het gebied van management, observability, storage en networking.

HPE Greenlake is een volledig cloudaanbod in je eigen datacenter

HPE heeft met HPE Greenlake een portfolio opgebouwd waarmee het min of meer een volledig cloudaanbod kan leveren in je eigen datacenter. Tegelijk kan het ook een groot aantal diensten opschalen naar de public cloud. Het portfolio van HPE Greenlake is zeer uitgebreid of het nu gaat om compute, storage, observability, maar ook AI en nu dus ook virtualisatie. Als organisatie wordt veel uit handen genomen, je hoeft bijvoorbeeld niet zelf in te schatten wat je nodig hebt. HPE verzorgt de volledige lifecycle management, maar dus ook hoeveel hardware je nodig hebt. Het patchen en updaten van alle hardware wordt ook door HPE gedaan.

HPE zorgt ervoor dat de hardware en oplossingen zo vlekkeloos mogelijk functioneren en doet preventief onderhoud om downtime te voorkomen. Daarvoor heeft het HPE InfoSight ontwikkeld, een AI-gedreven oplossing die alle HPE Greenlake hardware wereldwijd monitort en zeer nauwkeyrig kan analyseren wanneer een machine zich niet gedraagd zoals het zou moeten. HPE is met GreenLake erg vooruitstrevend in de markt voor datacenter apparatuur en oplossingen. Op basis van onze onderzoeken heeft de concurrentie hier vooralsnog geen passend antwoord op gevonden.