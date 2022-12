De Zwitserse investeringsmaatschappij Axiom Partners heeft de Nederlandse IT-flexdienstverlener Seven Stars overgenomen. Hiermee breidt de investeringsmaatschappij zijn activiteiten op het gebied van IT-detachering in ons land uit.

Financiële details van de overname van de IT-detacheerder uit Zwolle, Utrecht en Groningen zijn niet bekendgemaakt. De private investeerder breidt op deze manier zijn activiteiten op het gebied van IT-detachering en externe inhuur in ons land uit. Eerder werden al concullega-bedrijven als De Staffing Groep, nu Circle8, en FixedToday door Axiom Partners overgenomen.

Expansie op Nederlandse markt

Voor Seven Stars geeft de overname de mogelijkheid om verder op de Nederlandse markt te groeien. “We willen ons marktaandeel binnen de Nederlandse IT-flexmarkt vergroten en zijn verheugd dat we in Axiom een enthousiaste en sterke partner gevonden hebben met veel ambitie, kennis en ervaring in de branche. We vullen elkaar goed aan en kijken ernaar uit om onze gezamenlijke ambities waar te maken. Ook biedt de samenwerking kansen voor onze medewerkers op brede loopbaanpaden en nog meer ontwikkelmogelijkheden”, geeft CCO Ronald Raidt van Seven Stars in een commentaar aan.

Directieverschuivingen

Seven Stars blijft onder eigen naam op de Nederlandse markt opereren. Wel gaat de overname door de Zwitserse private investeerder tot verschuivingen in de directie leiden. Huidig CEO en oprichter Marius Nijland vertrekt bij het bedrijf. CFO Mike Verheijen en CCO Ronald Raidt zetten het directieteam voort. Hierbij krijgen ze versterking van Corianna Geersing die Chief People Officer (CPO) wordt.

