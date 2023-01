Synology komt met een nieuwe NAS voor thuiskantoren en kleine bedrijven, de NAS DiskStation DS723+.

De NAS zou vooral geschikt zijn voor bedrijven die graag gecentraliseerde storage willen en deze in de toekomst mogelijk willen uitbreiden. De DS723+ biedt volgens Synology extreem hoge prestaties en opslagcapaciteit in vergelijking met de omvang van het device. De NAS beschikt over twee bays waarin gebruikers 2,5- of 3,5-inch drives kunnen installeren. Ook zijn er ook twee M.2 2280 NVMe-slots toegevoegd, twee 1 Gbps-ethernetpoorten. Daarnaast beschikt de storagetoepassing over een eSATA-poort en een USB 3.2-poort.

De DS723+ kan worden uitgebreid met de DX517-expansie-kit die vijf extra storage bays kan toevoegen en met een PCIe-slot voor een 10 Gbps-ethernetpoort.

AMD Ryzen-processor

Onder de motorkap draait de DS723+ op een AMD Ryzen R1600 SoC. Deze SoC heeft twee cores met een kloksnelheid van 2,6 tot 3,1 GHz. Standaard is de NAS van 2 GB DDR4 ECC-geheugen voorzien. Dit DDR4-geheugen kan worden uitgebreid naar twee modules van 16 GB, in totaal dus 32 GB.

Verder heeft de DS723+ een omvang van 166mmx106mmx223mm en weegt 1,51 kilo. Het energieverbruik komt neer op 21,07W, in slaapstand 8,62W.

Software tooling

De nieuwste NAS-toepassing van Synology komt met de nieuwe versie van het Synology DiskStation Manager-besturingssysteem. Intuïtieve bestandsbeheer- en deelmogelijkheden worden geleverd via Synology Drive. Voor hybrid cloudfunctionaliteit wordt Synology Hybrid Share meegeleverd. Deze software zorgt ervoor dat gebruikers de voordelen van on-prem en cloudstorage met elkaar kunnen samenvoegen. De software zorgt dat ‘cold’ data in de cloud wordt opgeslagen, terwijl bestanden die veel worden gebruikt op de lokale NAS worden gecached. Hierdoor krijgen gebruikers met LAN-snelheden toegang tot deze laatste categorie bestanden.

Met de Synology Active Backup Suite kunnen gebruikers de NAS-toepassing inzetten voor het maken van backups voor onder andere Windows- en Linux-systemen, Hyper-V/VMware vm’s en accounts voor Microsoft 365 en Google Workspace.

Verder kan met behulp van de Synology Surveillance Station VMS-software de DS723+ NAS-toepassing worden omgetoverd in een compleet opslagsysteem voor videobewaking en ondersteuning tot wel 40 (IP) camera’s.

De Synology DS723+ is per direct verkrijgbaar en kost 506 euro.

