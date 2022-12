We spraken recent tijdens de Synology Partner Day in Utrecht uitgebreid van Victor Wang van Synology over de trends die hij ziet in de markt en de uitdagingen voor Synology. Er liggen nog voldoende kansen voor Synology om stappen te maken in de zakelijke markt, is zijn overtuiging.

We schrijven regelmatig over de zakelijke ambities van Synology. We hebben er vorig jaar zelfs een aflevering van onze Techzine Talks-podcast over opgenomen. Want wat het bedrijf probeert is zeker niet eenvoudig. Het wil uiteindelijk de strijd aangaan met de gerenommeerde storage-merken in de zakelijke markt.

Synology werkt gestaag door aan enterprise-aanbod

Om dit te bereiken werkt Synology gestaag door aan het eigen aanbod. Dit terwijl het bedrijf niet uit het oog verliest waar het vandaan komt. Dat wil zeggen, NAS-apparaten zullen een centrale rol blijven vervullen, ook als de markt voor een deel verschuift naar de cloud. De cloud krijgt zelf ook behoorlijk wat aandacht van Synology de laatste tijd. Het heeft inmiddels een volledige suite aan clouddiensten beschikbaar voor klanten. Daarnaast constateerden we eerder ook al Synology ook heeft gezien dat het tegenwoordig maar zelden meer gaat om platte storage, maar veel meer om datamanagement en – belangrijker nog – databeveiliging. Ook op dat punt moet het bedrijf een goed verhaal hebben om stappen te zetten.

In het interview dat we met Victor Wang hadden, komen bovenstaande zaken uitgebreid aan het woord. Ook gaan we in op de ambities van Synology in de surveillancemarkt. Waarom heeft het bedrijf recent een eigen lijn ip-camera’s aangekondigd? Uiteraard is Surveillance Station een van de meest gebruikte toepassingen op Synology NAS-apparaten, maar hiermee begeeft het bedrijf zich toch in een nieuwe markt. Daar moeten ze bij Synology een goede reden voor hebben.

Kijk hieronder naar het video-interview dat we hadden met Victor Wang om alles te weten te komen over hoe Synology tegen de enterprise-markt aankijkt en wat de plannen zijn voor de komende tijd.