Synology introduceert acht nieuwe NAS-systemen

Synology heeft onlangs zijn NAS-portfolio weer flink uitgebreid met de introductie van een reeks nieuwe desktop NAS-systemen. De systemen hebben allemaal verschillende features en processoren, maar beschikken wel allemaal over 2,5 Gbps Ethernet-poorten.

Synology heeft onlangs een flinke update van zijn portfolio aan desktop NAS-systemen aangekondigd, schrijft NasCompares op basis van een presentatie van de NAS-leverancier. De update bestaat uit de introductie van de DS1525+-, DS925+-, DS725+-, DS425+-, DS225+-, DS625slim-, DS1825+- en DS1825xs+-modellen.

De aangekondigde DS925+- en DS1525+-systemen zijn de opvolgers van de DS923+- en DS1522+-modellen. Van de acht nieuwe modellen hebben zij als enige een nieuwe processor ontvangen. In plaats van de AMD Ryzen R1600-processor van de voorgaande modellen, beschikken de DS925+- en DS1525+-systemen nu over een AMD Ryzen V1500B-processor met vier 2,2GHz-cores en acht threads uit 2018.

Bij deze modellen is ook de eSATA-poort voor het koppelen van externe storage vervangen door USB-C en beschikken ze over 2,5 Gbps Ethernet-poorten in plaats van de eerdere Ethernet-poorten van maximaal 1 Gbps.

Andere modellen

De nieuwe DS725+ is de opvolger van de oudere DS723+ en behoudt de AMD Ryzen R1600-processor van zijn voorganger. Naast de bekende 2,5 Gbps Ethernet-poort is ook het geheugen uitgebreid van 2 GB naar 4 GB.

Voor de nieuwe DS425+- en DS225+-modellen, de opvolgers van de DS423+- en DS224+-systemen uit 2023, is de enige wijziging de toevoeging van een 2,5 Gbps Ethernet-poort. Deze systemen behouden de Intel Celeron J4125-processor met vier cores en een kloksnelheid van 2 GHz. Dit geldt, op basis van de nu bekende informatie, ook voor de opvolger van de compacte DS620slim: de nieuwe DS625slim.

De nieuwe DS1825+- en DS1825xs+ desktop NAS-systemen, opvolgers van de DS1821+ en DS1823xs+, houden ook hun respectievelijk gebruikte V1500B- en V1780B-processors. De DS1825xs+ heeft nog steeds de 10 Gbps Ethernet-poort van zijn voorganger. Of de DS1825+ een 2,5 Gbps Ethernet-poort krijgt ter vervanging van de 1 Gbps-poort van zijn voorganger, de DS1821+, is nog niet bekend.

Waarschijnlijk komen de nieuwe desktop NAS-systemen van Synology ergens tussen nu en de zomer van dit jaar op de markt. Definitieve releasedata zijn nog niet bekendgemaakt. Ook de prijzen van de nieuwe systemen zijn nog niet bekend.

Lees ook: Synology ActiveProtect-servers voor beschermen bedrijfsdata beschikbaar