Fortinet heeft onlangs zijn eigen FortiSP5 ASIC geïntroduceerd. Deze laatste versie van zijn eigen ASIC moet vooral nieuwe netwerk- en security opties bieden voor edge-infrastructuuromgevingen als bijkantoren, campus-omgevingen, maar ook 5G-netwerken.

De nu uitgebrachte laatste iteratie van de eigen ASIC biedt volgens de securityspecialist meer veilige rekenkrachtmogelijkheden dan traditionele processors en bestaande netwerk ASICS. Dit maakt het mogelijk dat klanten hiermee een veiligere infrastructuur kunnen uitrollen voor hun bijkantoren, campus-omgevingen, voor 5G-netwerken, en andere operationele toepassingen die edge, rekenkracht gebruiken.

Prestaties

De FortiSP5 ASIC is gebouwd op basis van een applicatiespecifiek ontwerp. De chipset beschikt over verschillende multi-core processors die de integratie van netwerk- en securityfunctionaliteit in de ASIC moeten verbeteren en vooral ook versnellen. Zo zou de SP5 tot 17 keer snellere firewallprestaties leveren dan bestaande processors. Ook versleutelt de ASIC tot 32 keer sneller dan bestaande processors.

Functionaliteit

Onder de motorkap biedt de laatste ASIC van Fortinet tot 2.5 Gbps aan Secure Socket deep inspection voor het inspecteren van versleuteld dataverkeer op malware zonde verlies aan prestaties. Ook zorgt secure boot ervoor dat kritische infrastructuur tegen invloeden van malware en beschermt ingebakken gedistribueerde denial-of-servicebescherming tegen DDoS-aanvallen.

Veilige interconnectie voor vooral gedistribueerde netwerken wordt verkregen via VXLAN/GRE hardware-accelerated encapsulation. Ook bieden diverse QoS-functies betere gebruikerservaringen voor gevoelige applicaties als videoconferencing. Ook ondersteunt de nieuwe chipset meer applicaties en kan tot twee keer zoveel applicatie tegelijkertijd draaien in vergelijking met de eerdere eigen ASIC-modellen van Fortinet.

Vanzelfsprekend is de FortiSP5 ASIC ook veel energiezuiniger dan traditionele processors. Ook zou de ASIC, naar eigen zeggen van de securityspecialist, de beste per watt/prijs-prestaties binnen de netwerk- en securityindustrie bieden.

De Fortinet FortiSP5 ASIC wordt later dit jaar geïntroduceerd een nieuwe reeks van instap- en midrange firewalls van de securityspecialist.

